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США не могут, русские не хотят: В ответ на броневой Bradley, Россия ощетинилась «штыками»

21 сентября 2020, 22:20  •  97 • Война
Тут вот намедни американский журнал The National Interest оценил соотношение танков России и Соединенных Штатов и возможности сухопутной войны между двумя странами. Танков у Москвы насчиталось в два раза больше, чем у Вашингтона — 12 тысяч у ВС РФ против 6 тысяч в US ARMY, при этом, по заявлению экспертов, США обладают «огромной военно-морской и военно-воздушной мощью». Понятно, что до танковых баталий дело на территории какой-либо из стран не дойдёт — перебрасывать через океан бронетехнику неэффективно. Если сойдутся в открытом бою американские «Абрамсы» и вся линейка российских «Т», то лишь в Европе, а сейчас, как выяснилось, ещё и в Сирии.
Американские военные, получив щелчок по носу во время известных событий с тараном российским БТР-82А бронеавтомобиля MRAP с надписью US ARMY на борту на северо-востоке Сирии («СП» подробно рассказывала об этом 28 августа), не оставили надежды поквитаться с «наглыми русскими». Уже через несколько дней американские силы на территории Сирии предприняли несколько попыток атаковать российских военных, назвав это «рефлекторным ответом», правда, не напрямую, а посредством нападений со стороны курдских отрядов Сирийских демократических сил (СПС) и «вероятным минированием территорий» («СП» 04.09. 2020 г.).
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Американские военные предприняли и свою собственную попытку противостоять российским военным патрулям, которая оказалась неудачной, вернее, просто не состоялась. Армия Соединенных Штатов «попытались атаковать Россию в учебных целях, однако несогласованные действия командования привели к фиаско» — так оценили ситуацию американские СМИ. Вероятно, что не сработала система управления военными действиями ABMS, предназначение которой заключается в том, чтобы «законектить» средства ВВС (вероятно, что беспилотники) с сухопутными подразделениями. В итоге остановить российскую бронегруппу так и не получилось («СП» 12.09. 2020 г.).
Сейчас последовал новый поворот в этих событиях, которые обозначили в прессе как «война на дорогах» в Сирии между американскими и российскими военнослужащими. Представители Пентагона заявили, что направляют на северо-восток Сирии боевые машины «Брэдли» (БМП М2А2), усовершенствованный радар для обнаружения вертолётов, дополнительные истребителя для патрулирования, а также дополнительные 100 военнослужащих к уже имеющимся в Сирии. Подкрепление прибыло из Ирака, где идёт сокращение военного контингента США (по заявлению президента Трампа с 5,6 до 3 тысяч человек). «Эти действия являются явной демонстрацией решимости США защищать силы коалиции», — заявил пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил капитан Билл Урбан.
При этом американские военные не скрывают, что подобное «усиление» предпринято именно как ответ на таран российским БТР американского бронеавтомобиля, в результате которого пострадали семь военнослужащих армии США (известно, что четверо получили сотрясение мозга, ещё трое, скорее всего, подхватили «медвежью болезнь»). Американское военное командование оказалось застигнутым врасплох и не нашло другого решения, кроме как усилить свои силы в Сирии, чтобы препятствовать перемещению российских патрулей, которые передвигаются на колёсных бронетранспортёрах, бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун-К» и автомобилях «Урал».
«Эти действия и подкрепления являются чётким сигналом для России, чтобы она придерживалась процессов взаимного разрешения конфликтов, а для России и других сторон — избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии», — пишут в американских газетах, говоря о том, что «нужно остановить русских».
Американская БМП «Брэдли», безусловно, более серьёзная штука, нежели бронеавтомобиль MRAP, вес этой гусеничной боевой машины составляет 30 тонн, вооружение состоит из 25-мм автоматической пушки, 7,62-мм пулемёта и пусковой установки ПТУР «Тоу». Российскому БТР-82А с колёсной формулой 8×8 и весом в 16 тонн, на таран уже идти будет проблематично. При этом бронетранспортёр оснащён 30-мм пушкой и пулемётами, так что в случае необходимости может и огнём огрызнуться. Непонятно ещё в этой ситуации и то, как шесть БМП (именно такое количество боевых машин переброшено в Сирию) собираются препятствовать перемещению российских патрулей.
Насколько известно, российская военная группировка в Сирии не использует тяжелую бронетехнику из-за характера выполняемых задач. В этой стране, по согласованию с правительством Дамаска, армия РФ лишь тестирует свою новую боевую технику в реальных условиях. Известно, в частности, об обкатанном здесь танках Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», БМП «Курганец-25» и другой технике. Перебросить в Сирию тяжелую броню, которая способна снести с дороги американские «Брэдли» не составит труда — либо по морю, а в случае экстренной необходимости и военно-транспортными самолётами. Ан-124 «Руслан» с грузоподъемностью в 150 тонн, легко перевезёт две «Арматы» (55 тонн), три Т-90М (46,5 тонн) или 4−5 БМП «Курганец-25» (25 тонн).
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Известно, что буквально через 12 часов после переброски в Сирию американских бронетранспортёров и систем противоракетной обороны, Россия укрепила свою базу в аэропорту города Эль-Камышлы. База считается вертолётной и используется для контроля пространства в районе нефтяных месторождений, для её охраны применяются как средства ПВО, РЭБ, так и бронетехника. Вероятно, что усилена именно бронегруппа, но о танках речь пока не идёт.
Здесь нужно учитывать и то обстоятельство, что реального конфликта не хотят ни русские, ни американские военные. Последствия могут быть необратимыми, и это остужает горячие головы, в первую очередь американские. У армии США ближайшим источником подпитки в случае вступления в боевые действия является территория Ирака, где размещены уже малочисленные базы и склады хранения. Перебрасывать личный состав и технику из самих Соединенных Штатов весьма проблематично. Россия в случае конфликта получит в союзники помимо армии САР ещё и военную машину Ирана, которые, мягко говоря, недолюбливают американцев.
До танковых сражений в Сирии дело, конечно же, вряд ли дойдёт, как и до любого другого вооруженного противостояния между Россией и Соединенными Штатами. При этом американцы всякий раз пытаются продемонстрировать силу, но это у них слабо получается. Военных США, безусловно, бесит российское присутствие в той зоне, которую они считают своей зоной интересов, но поделать они ничего толком ни могут. И нынешнее усиление шестью БМП своего контингента особой погоды, как говорится, здесь не сделают. Москва совершенно чётко дала понять, что будет моментально принимать ответные меры и не допустит склонения чаши «весов силы» в пользу Вашингтона.

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