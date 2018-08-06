«США не могут простить, что мы свергли назначенного ими лидера»: президент Никарагуа Даниэль Ортега — в интервью RT

США обеспокоены тем, что нынешнее правительство Никарагуа укрепляет свои позиции и добивается экономического роста страны. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил президент центральноамериканского государства Даниэль Ортега. По его словам, волнения, которые уже несколько месяцев не стихают в Никарагуа, подогреваются Вашингтоном. Ортега считает, что американцы «не могут простить нынешней власти свержение Анастасио Сомосы», который, как утверждает никарагуанский лидер, был «последним президентом, поставленным Соединёнными Штатами».

— Господин президент, как бы вы описали то, что происходит в последнее время в Никарагуа? Есть две версии относительно этого. С одной стороны, говорят о репрессиях, а с другой – о попытке мягкого государственного переворота.

— Да, информация и правда противоречивая. Но история всего одна, и она началась с экспансии США: с позапрошлого века США пытались завладеть Никарагуа, провоцируя войны в стране. А в начале прошлого века американские войска оккупировали Никарагуа и стали назначать президентов из числа своих военных. Они убили Сандино (никарагуанский политический деятель, лидер национально-освободительной революционной войны 1927—1934 годов. — RT) и при поддержке американских оккупантов назначили на пост президента Анастасио Сомосу.

Вот чего не может простить нам экспансионистская культура США, которая всё ещё жива там, в Вашингтоне, вне зависимости от того, кто правит страной: мы свергли Сомосу — последнего президента, поставленного США во главе Никарагуа. И это объясняет то, что происходит сейчас.

В 1979 году США ответили на наши действия войной. Потом был мир, выборы. Мы встали на путь выборов. В 2007 году, когда мы вернулись в правительство, начали формироваться вооружённые группировки. Их представителей называют патриотами, которые борются за демократию против диктатуры сандинистов. Иными словами, нас считают диктаторами лишь потому, что мы совершили революцию и победили. И даже когда мы одержали победу на выборах, нас называли диктаторами.

Протесты против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги

Reuters

© Oswaldo Rivas

— То есть всё шло к этой ситуации постепенно?

— Да.

— Но почему кризис наступил именно сегодня?

— Постоянно предпринимаются попытки подорвать власть правительства под любыми предлогами: поводом может послужить любой закон, любая инициатива. Мы смогли создать альянс с предпринимателями, и США этих предпринимателей осуждают за союз с правительством.

Но они, эти предприниматели, не были и не являются нашими политическими союзниками. Между нами есть глубокие политические и идеологические разногласия. Однако нам удалось очень хорошо наладить отношения между правительством и предпринимателями.

В рамках закона нужно стимулировать большой, средний и малый бизнес к тому, чтобы он инвестировал в нашу страну, а для США этот факт стал поводом для того, чтобы демонизировать нас.

— И равновесие нарушилось из-за давления со стороны. Или из-за чего?

— Самым худшим наказанием для нас было то, что нас исключили из проекта, направленного на помощь мелкому бизнесу и улучшение условий жизни бедных в Центральной Америке — проекта «Рето дель Миленио». Это первые официальные санкции США против нас.

После этого появились инициативы в США со стороны группы из Флориды: в конгрессе представили проект закона под названием Nica Act, согласно которому президент США должен блокировать любое финансирование, которое может быть направлено в Никарагуа через международные учреждения: Всемирный банк, Межамериканский банк развития и Международный валютный фонд. Затем появилась ещё одна угроза для сторонников сандинистского правительства — закон, который впервые был применён в отношении России, — закон Магнитского.

Так вот, угрожают применить этот закон к тем, кто был связан с сандинистским правительством. Иными словами, они снова нападают на правительство, которое всегда призывало к хорошим отношениям с США. Мы всегда хотели иметь нормальные отношения с ними, но в ответ получаем агрессию. США требуют подчинения, даже рабства, и, если им не подчиняются, не сдаются, они нападают. Таковы предпосылки к нынешней ситуации.

А затем мы издали тот самой закон, касающийся социального обеспечения. Крайне важный, необходимый закон. Мы поговорили с застрахованными гражданами по поводу необходимости этого закона, мы им всё объяснили, и они убедились, что закон необходим. И когда мы издали закон, вновь начались протесты. Сначала это был обычный протест, как я бы сказал: крики, протестующие бросали камни, затем появились полицейские, успокоили эти волнения, а на следующий вечер начали выходить вооружённые группировки, которые нападали на полицейские посты, на мэрию, нападали на Сандинистский фронт. То есть началась целая волна вооружённых нападений, в результате которых погибли люди в нашей стране.

— Как вы считаете, почему эта попытка переворота сработала именно в этот момент, почему эта операция имела успех сейчас?

— Правые партии США обеспокоены тем, что сандинизм в правительстве с 2007 года только укрепляет свои позиции и даёт результаты. Несмотря на то что бедность в стране продолжает существовать, Никарагуа переживает существенный экономический рост. Это страна с высоким уровнем безопасности, развивающейся инфраструктурой и эффективными социальными программами.

Именно поэтому США просто не могли оставить нас в покое и в первую очередь стали искать способ, как разрушить то понимание, которое установилось между правительством и предпринимателями, имевшее столь важное значение. США стали пугать предпринимателей законом Магнитского, что, безусловно, вызвало страх у наших бизнесменов.

И те из них, кто из чисто практических соображений был очень воинственно настроен против нас, получили возможность стать политическими лидерами и объявили ещё большую войну правительству. На что они рассчитывали? На то, что правительство будет ослаблено и они смогут стать альтернативой на следующих выборах. Они были убеждены, что США уже не хотели видеть сторонников сандинизма у власти в Никарагуа.

— Как вы думаете, почему молодёжь или студенты оказались восприимчивы к, если можно сказать, тренингам или образовательной деятельности неправительственных организаций.

— Часть этой молодёжи сандинисты, другая часть — из семей оппозиции или семей либералов. И есть неправительственные организации, которые провели работу, чтобы организовать женщин и молодёжь с целью потребовать восстановления прав. Это обычное явление.

Неправительственные организации и само посольство США организовали семинары, как они говорят, с целью укрепления демократии, потому что в Никарагуа якобы не хватает демократии и там якобы не уважается закон. Поэтому, как я и сказал, они выплачивают стипендии, организуют поездки в США, дают образованиетздешней молодёжи. Существует обмен с оппозиционными группами в Венесуэле, осуществляется взаимосвязь посредством соцсетей для укрепления противодействия революционному правительству Венесуэлы с поддержкой из Никарагуа или для укрепления противодействия правительству Никарагуа с поддержкой из Венесуэлы. Это целая сеть! Очень обширная сеть, которая, естественно, организует молодёжь.

— Что вы собираетесь предпринять для того, чтобы снова завоевать доверие тех граждан, которые в вас, быть может, усомнились?

— Жители Никарагуа видели, какие преступления совершают сторонники оппозиции.

Крестьяне не могли продавать свои сельскохозяйственные продукты: как сторонники сандинизма, так и сторонники либеральной партии. Деятельность различных экономических, коммерческих и культурных сообществ была парализована.

Участники преступлений записывали пытки людей на камеру, а затем публиковали эти видео в социальных сетях, словно речь идёт о каком-то подвиге. Они подвергли пыткам, а затем убили и подожгли одного сторонника сандинизма. Его брат погиб на войне, а его мать пытали во время правления Сомосы. Так вот, этого человека похитили, затем подвергли пыткам и подожгли. Это было похоже на видео боевиков «Исламского государства»*. И эти кадры сейчас доступны в интернете, они разошлись по всему миру.

Таким образом, люди всё это видят и сами могут сравнить ту версию, которую им навязывают, с той реальностью, которую они наблюдали все эти месяцы. Это и есть самое красноречивое доказательство.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.