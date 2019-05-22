США не могут подтвердить сообщения о применении химоружия в Сирии. Но продолжают винить Асада

Ранее Reuters передавал, что США снова винят сирийские власти в том, что они причастны к химической атаке на северо-западе САР. По данным агентства, инцидент произошёл 19 мая.

"Вашингтон считает, что при атаке был использован хлор, - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус. Впрочем, она отметила, что на данный момент американская сторона не может стопроцентно подтвердить достоверность этих сообщений.

"Мы все ещё собираем информацию об этом инциденте, - цитирует агентство Ортагус. - Тем не менее мы повторяем наше предупреждение: если режим лидера САР будет применять химическое оружие, США и их союзники отреагируют быстро и надлежащим образом".

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе, произошедшую в апреле 2018 года, постановкой иностранных спецслужб.