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США не могут подтвердить сообщения о применении химоружия в Сирии. Но продолжают винить Асада
22 мая 2019, 21:24 • 3 • Политика
США не могут подтвердить сообщения о применении химоружия в Сирии, но следят за ситуацией, отмечает спецпредставитель. При этом Штаты продолжают винить лидера САР Башара Асада.
Ранее Reuters передавал, что США снова винят сирийские власти в том, что они причастны к химической атаке на северо-западе САР. По данным агентства, инцидент произошёл 19 мая.
"Вашингтон считает, что при атаке был использован хлор, - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус. Впрочем, она отметила, что на данный момент американская сторона не может стопроцентно подтвердить достоверность этих сообщений.
"Мы все ещё собираем информацию об этом инциденте, - цитирует агентство Ортагус. - Тем не менее мы повторяем наше предупреждение: если режим лидера САР будет применять химическое оружие, США и их союзники отреагируют быстро и надлежащим образом".
Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе, произошедшую в апреле 2018 года, постановкой иностранных спецслужб.
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