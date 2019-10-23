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США не место в Сирии: за что CNN упрекнул Россию

23 октября 2019, 20:39  •  15 • Война
США больше всего проиграли в ситуации с турецкой операцией в Сирии, считает CNN. Такой вывод американские журналисты сделали после проведенных в Сочи шестичасовых переговоров между президентом России Владимиром Путиными и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Издание отмечает, что Путин и Эрдоган обнародовали «меморандум о взаимопонимании», состоящий из 10 пунктов, из которого якобы следует, что «американцам нет места в формировании будущего Сирии».
«Россия и Турция объявили о широкомасштабном соглашении, которое затрагивает главную турецкую проблему — присутствие курдских сил YPG (Отряды народной самообороны) вблизи их границы. Но оно также признает главный страх курдов — что поддерживаемые Турцией сирийские повстанческие группы могут развязать кампанию этнической чистки против них и других групп меньшинств», — говорится в материале.
Главам двух государств удалось договориться о том, что 23 октября Россия введет свои подразделения военной полиции на территорию Сирии в районе границы с Турцией, но за пределами зоны операции «Источник мира», передает РИА «Новости». Вместе с тем туда будут направлены и подразделения сирийской пограничной службы.
CNN в своем материале утверждает, что это соглашение «добавило унижения» США. «Именно Сергей Шойгу, министр обороны России, фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию», — считает издание.
Россия и Сирия, согласно договоренностям, будут способствовать отводу курдских формирований, которые в Турции считаются террористическими, на 30 км от границы. Процесс должен завершиться за 150 часов. После этого российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира».
Как отметил Эрдоган, турецкие власти будут следить за отводом курдских формирований. «YPG должны уйти от 30-километровой зоны на юг. Мы обсуждали с [президентом РФ Владимиром] Путиным, не выйдет ли так, что члены террористических организаций, сменив название и переодевшись в форму [сирийского] режима, останутся на этой территории? Он сказал: «Этого не допустим». Мы будем следить», — сказал он, возвращаясь из Сочи.
Вместе с тем главы государств подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, а также обеспечению национальной безопасности Турции.
Как отмечает CNN, было также неясно, «распространяется ли соглашение на всю длину турецко-сирийской границы или только на районы, где сирийские курды осуществляли контроль». СМИ также отмечает, что под контролем Турции останутся ранее занятые ею территории.
В среду, 23 октября, Минобороны России опубликовало карту выполнения российско-турецкого соглашения по Сирии. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, пограничная служба Сирии расположит на границе с Турцией 15 своих постов.
Тем временем Германия намерена обсудить с европейскими партнерами соглашение, заключенное Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».
«Мы занимается анализом деталей соглашения. Многие вопросы в нем остаются открытыми. Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией», — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, решение сирийского кризиса «не ограничивается Россией и Турцией». Над событиями, развивающимися на севере Сирии, должна, как сказал политик, работать и Европа, так как она близка территориально.
Говоря об оценке договоренности в целом, Зайберт заявил, что «любые договоренности, которые ведут к продлению перемирия или деэскалации конфликта, можно только приветствовать».
Несколькими днями ранее было также заключено соглашение между Турцией и США. 17 октября власти этих стран заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции «источник мира». Эта приостановка должна была действовать 120 часов. Кроме того, стороны договорились о выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно это соглашение значительно снизило насилие в регионе.
9 октября Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале проведения турецкой операции под названием «Источник мира». По его словам, она позволит создать так называемую зону безопасности на севере Сирии. В ней, уверен глава Турции, можно было бы разместить всех сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории. Кроме того, эта операция обеспечит и безопасность для самой Турции.
Против этих действий выступил ряд европейских стран, а также США. Однако на упреки Евросоюза, Эрдоган ответил угрозой. Он предупредил ЕС, что может открыть границы для сирийских беженцев, чтобы те могли беспрепятственно попасть в Европу.

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