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США не хотят вводить санкции против России

05 января 2022, 13:05  •  201 • Политика
США не хотят вводить санкции против России, но готовы пойти на данный шаг в случае необходимости.
США рассчитывают на то, что им не придётся вводить новые санкции против России. Об этом заявил представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.
По мнению дипломата, в Москве понимают, что в случае эскалации ситуации на Украине могут быть введены санкции. Но публично об ограничениях в Госдепартаменте говорить пока не планируют.
Более того, вопрос санкций даже не имеет первостепенного значения в рамках запланированных контактов между Россией и США по стратегической стабильности. Однако Вашингтон готов обсуждать проблему с партнёрами.
Ранее стало известно, что 7 января министры иностранных дел стран НАТО проведут внеочередное заседание в удалённом режиме. Основной темой встречи станет "наращивание военной мощи России на Украине".

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