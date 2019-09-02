США не хотят видеть у себя молдавского премьера – достаточно визита Болтона

Штатам интересен только «свой» план в отношении складов в Колбасне и Флорештах

Находясь с визитом в Кишинёве, Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что следом за его приездом в Молдову последует визит премьер-министра этой страны Майи Санду в Белый дом. Визит в США молдавской делегации планировался на 31 августа – 4 сентября.

В Кишинёве Болтон и Санду успешно обсудили новый план действий между Молдовой и НАТО, который подразумевает переход ко второму этапу укрепления обороноспособности Молдовы. Разумеется, с помощью Альянса и под чутким руководством.

Буквально накануне отъезда, 30 августа, стало известно, что визит за океан откладывается, вернее, переносится, на неопределённое время. В пресс-службе Кабинета министров Молдовы объяснили перенос визита «изменениями в повестке государственного секретаря Майка Помпео». В канцелярии же Помпео предложили молдавской делегации выбрать другое время для визита в Соединённые Штаты.

«С господином Джоном Болтоном в Кишинёве уже обсудили наиболее важные вопросы и определили действия, которые должны быть предприняты правительством Молдовы в последующие месяцы», – пояснили в Кабинете министров, подразумевая, что всё обговорено и решено, поэтому и ехать совсем не обязательно.

Однако так просто официальные визиты не отменяют в последний день, когда собраны чемоданы. Значит, что-то пошло не так. И действительно, если обо всём поговорили в Кишинёве, то зачем Майе Санду лететь за океан, тратить государственные деньги, которых не так уж и много.

По мнению молдавского интернет-издания «Эхо Молдовы», сама Молдавия не представляет никакого интереса для Вашингтона: ни с экономической точки зрения, ни со стратегической. Единственное, что может интересовать Соединённые Штаты в этой стране – это военные склады с советскими боеприпасами на территории Приднестровья в сёлах Колбасна и Флорешты.

«Ещё в начале этого года аналитики Вашингтона разработали проект по продаже боеприпасов со складов в днестровском регионе на Украину для нужд ВСУ. По всей видимости, автором этого «startup» стал небезызвестный глава американской дипломатии в Молдове Дерек Дж. Хоган, который ранее участвовал в военно-дипломатической (разведывательной) деятельности в Афганистане, Пакистане и Азербайджане. Кстати, в Баку он занимался именно проблематикой незаконного оборота оружия в районе Нагорного Карабаха. Сев же в кресло посла, Дерек Хоган первым делом посетил арсенал боеприпасов во Флорештах, где и предложил бывшему министру обороны Еуджену Стурзе коммерческий проект по продаже снарядов, подходящих к советскому оружию в соседнюю Украину для нужд ВСУ. Позже об этой истории неоднократно писали молдавские СМИ, и любой желающий может найти десятки публикаций в интернете и печатных изданиях», – пишет автор статьи Александр Медведев.

Однако вскоре в Молдове неожиданно произошла смена власти, и план пришлось отложить. А затем в Кишинёв приехал министр обороны России Сергей Шойгу и предложил начать утилизацию боеприпасов в Колбасне. По мнению «Эхо Молдовы», после утилизации военных складов в Колбасне вполне могут взяться за утилизацию вооружения во Флорештах, ведь там склады также угрожают безопасности местного населения.

Джон Болтон, покидая Кишинёв, высказал конкретное пожелание:

Соединённые Штаты хотят принять участие в утилизации боеприпасов на территории Приднестровья.

«Лучшая возможность реализовать этот проект – создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было своё предложение, у США – своё. Я сказал президенту, что мы можем предоставить техническую помощь», – так прямо и заявил Советник президента США.

Другими словами, у США есть свой план, отличный от российского. Зачем «добру» пропадать, если его можно сплавить на Донбасс?

Так что правительство Молдовы во главе с Майей Санду получила от Болтона задание и, по мнению Вашингтона, уровня помощника президента США для молдавского правительства более чем достаточно.