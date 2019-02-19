США не хотят вернуть сирийцам... Сирию

Автор:

Покровский Александр

Дамаск никогда не получит контроль над северо-западными территориями собственной страны. Не в таких выражениях, но точно это по смыслу заявил спецпредставитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Это, как видим, совпало с малозначительным со стратегической, но знаковым с политической точки зрения событием. На восточном берегу реки Евфрат был очищен от террористов запрещённой в России группировки «Исламское государство» последний оккупировавшийся ими населённый пункт.

Теперь логика проста и юридически однозначна: если после завершения пусть даже самовольно взятой на себя задачи по ликвидации террористов США остаются на территории Сирии вопреки воле законного правительства, значит, оккупантами в стране остаются они одни.

Куда делись террористы?

Конечно, информированный наблюдатель задал бы тут вопрос и о Турции. Турецкие войска также занимают ряд сирийских территорий, и нельзя сказать, что в Дамаске смотрят на это с симпатией. Однако и без внятно артикулируемых протестов. В конце концов, турки выполняют грязную работу для Дамаска же — усмиряют сирийских курдов, несколько потерявших головы «под зонтиком» США. Кроме того, Турция — один из трёх гарантов сирийского мирного восстановления, и в этом качестве — гарант стабильности сирийского правительства и режима в целом. При всей личной ненависти, что разделяет турецкого и сирийского лидеров Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. А ведь когда-то были друзьями…

Эта фактическая сторона политической ситуации вокруг Сирии объективно понуждает Анкару противостоять Вашингтону здесь и в регионе вообще. Это, кроме подковёрных тайных укусов и щипков, выливается в «подставы» США в открытом режиме. Так, в турецкие СМИ из, что называется, информированных источников произошла явная утечка о том, что американцы не просто выхватили сдавшихся в плен в селении Богуз игиловцев фактически из клыков местных ополченцев и курдских бойцов. По ушедшей в прессу информации, это сделал американский спецназ и вывез «халифатчиков» на территорию военной базы США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар.

Фото: www.globallookpress.com

Такая вот трогательная забота о правах террористов. Или собственных агентов среди их руководства? А уж как трогательно звучат после этого следующие слова Джеймса Джеффри: «Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно это означает, что мы не хотим, чтобы режим туда вернулся, так как он не способствует стабильности».

Цели США в Сирии не изменились: сохранять и спасать в регионе террористов, чтобы туда не вернулось законное правительство!

США + ИГ = стабильность?

Такой формуле нисколько не удивлён ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его мнению, США всегда рассматривали ИГ в качестве своего инструмента, а потому будут использовать его и дальше в таком же качестве против своих противников.

И понятно, что для этого Вашингтон просто обязан сохранять управленческий и боевой костяк этой террористической группировки для использования не только на сирийском, но (теперь даже прежде всего) и на других театрах военных действий. И не только на Ближнем Востоке.

В этой связи многие эксперты вспоминают не только очевидную переброску боевиков ИГ и оружия для них в Афганистан, прежде всего на север этой страны — поближе к границам России и Китая. В нынешние времена это стало уже трюизмом. Многие до сих пор как о притче во языцех говорят о недавней истории, когда спецназ США высвободил 40 игиловцев из талибской тюрьмы, пожертвовав для этого даже одним из собственных бойцов.

В таких действиях США есть ещё одно обстоятельство, уже не геополитическое. Та же американская база возле Аль-Омара, ставшая убежищем террористов, «держит» весь этот мощный нефтеносный район. За него шли и идут и экономические, и реальные вооружённые схватки. Сначала между правительственными войсками Сирии и ИГ, затем между ИГ и курдами, а год назад уже американская авиация пробомбила там колонну правительственных сил, направлявшихся восстановить для Дамаска контроль над месторождением.

Всё дело в цене вопроса. По данным прессы, с месторождения Аль-Омар ИГ получал до 13 тысяч баррелей нефти в сутки. С соседнего Ат-Танака — ещё 17 тысяч. Даже продавая эту нефть через подпольные каналы — впрочем, хорошо контролировавшиеся американцами — в три раза дешевле мировых цен, террористы получали таким образом почти по два миллиона долларов в сутки. На что и воевали.

Фото: www.globallookpress.com

И вот после того как курды у «чёрных» эти месторождения отняли, там первым делом появилась… американская военная база! При этом информированные наблюдатели вполне уверенно заявляют, что по-прежнему добываемая там нефть не поступает на рынок по каким-либо официальным, пусть даже и американским каналам. Деньги от её реализации проходят по тайным бюджетам спецслужб, официально списываясь на как бы организованную курдами добычу. Но куда на самом деле поступают эти средства, знают только в штаб-квартирах американских спецслужб.

Понятно, однако, что раз американцы террористов спасают и заботливо складируют на своих базах, то должны их же и кормить. А также вооружать и готовить к будущим боям. Так что…

Впрочем, и тут завесу тайны приоткрыли турки. Так, телеканал RT приводит слова не кого-нибудь, а лично президента Турции: «США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ, а сами что сделали — кучу долларов ИГ дали». Правда, по другому поводу — по поводу спасения до четырёх сотен игиловских боевиков из Ракки. Но вряд ли можно ожидать, что подлинная политика США как-то изменилась по отношению к подкармливанию и сохранению в боеготовом состоянии мирового терроризма.