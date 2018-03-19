США не хочет общаться с КНДР по каналам ООН, создан секретный вид связи

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СМИ узнали о "секретном канале связи" между американской разведкой и КНДР.

Американские журналисты заявили, что разведывательные ведомства США установили секретный канал связи с Северной Кореей. По нему якобы осуществляется неофициальный контакт, передается некая информация.

По словам источников журналистов, главным образом по секретному каналу с северокорейскими коллегами общается ЦРУ. Более того, именно ЦРУ настаивает на установлении прямого канала связи с КНДР. Бывший директор ЦРУ Майк Помпео называл такое общение "тихой дипломатией" и считал именно этот канал эффективным инструментом связи. Официальные дипломатические каналы он предпочитал избегать. Впрочем, неясно, как теперь изменится его политика. Ведь Майк Помпео сейчас занимает должность госсекретаря США. Ранее официальные каналы по линии ООН он отвергал, сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ожидается, что переговоры пройдут до конца мая 2018 года. Посредником в организации встречи стала Южная Корея. Ранее глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва говорила об установлении устойчивого канала связи между КНДР и США.

О таком секретном канале сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.