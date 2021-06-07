США не ищут конфликта с Россией? Американист "расшифровал" слова Байдена

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией. На саммите в Женеве главы государств будут договариваться о "правилах игры", расшифровал его слова американист Владимир Можегов.

Президент США Джо Байден заявил в преддверии встречи с главой России Владимиром Путиным, что Вашингтон "не ищет" конфликта с Москвой. Его слова прокомментировал политолог-американист, историк и сценарист Владимир Можегов.

Он отмечает, что не стоит ожидать от встречи двух лидеров стабилизации отношений и окончания противостояния России и США. Американист предполагает, что на саммите в Женеве главы государств будут договариваться о "правилах игры" на международной арене.

Проблема международной безопасности, например, может быть решена,

- сказал Владимир Можегов в беседе с Nation News.

Он добавил, что некоторое давление на США оказывают страны ЕС. Многие из них выступают за налаживание контактов с Россией. Ряд европейских государств постараются отстоять свои интересы.

Например, Германия будет отстаивать "Северный поток - 2" и на нормализации отношений с РФ. Есть принципиальные вопросы, это надо учитывать,

- объяснил эксперт.

Тем не менее Владимир Можегов призвал не ждать глобальных прорывов, так как администрация США снова пытается насадить мир глобализации. А это не предусматривает наличие других независимых государств, подытожил эксперт.