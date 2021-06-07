|
США не ищут конфликта с Россией? Американист "расшифровал" слова Байдена
07 июня 2021, 23:25 • 13 • Политика
Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией. На саммите в Женеве главы государств будут договариваться о "правилах игры", расшифровал его слова американист Владимир Можегов.
Президент США Джо Байден заявил в преддверии встречи с главой России Владимиром Путиным, что Вашингтон "не ищет" конфликта с Москвой. Его слова прокомментировал политолог-американист, историк и сценарист Владимир Можегов.
Он отмечает, что не стоит ожидать от встречи двух лидеров стабилизации отношений и окончания противостояния России и США. Американист предполагает, что на саммите в Женеве главы государств будут договариваться о "правилах игры" на международной арене.
- сказал Владимир Можегов в беседе с Nation News.
Он добавил, что некоторое давление на США оказывают страны ЕС. Многие из них выступают за налаживание контактов с Россией. Ряд европейских государств постараются отстоять свои интересы.
- объяснил эксперт.
Тем не менее Владимир Можегов призвал не ждать глобальных прорывов, так как администрация США снова пытается насадить мир глобализации. А это не предусматривает наличие других независимых государств, подытожил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июня 2021, 05:45
|
03 июня 2021, 00:15
|
05 июня 2021, 10:00
|
04 июня 2021, 04:40
|
01 июня 2021, 02:25
|
07 июня 2021, 06:55
|
03 июня 2021, 08:30