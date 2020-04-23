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США не дают России имена и контакты российских школьников, застрявших в Штатах - Захарова
23 апреля 2020, 21:10 • 112 • Политика
США не предоставили список и адреса остающихся в стране российских школьников, приехавших туда осенью по линии разных учебных и ознакомительных программ. Посольству России приходится разыскивать их самостоятельно, сообщила Мария Захарова.
В США всё ещё находятся несколько десятков российских школьников, прибывших туда осенью по линии разных учебных и ознакомительных программ. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Всего в США выехали 80 старшеклассников. Захарова посетовала, что американские чиновники до сих пор не могут предоставить российской стороне список этих учащихся, а также их контактные данные. Посольство России пока смогло определить поимённо лишь 42 человека.
Захарова добавила, что МИД России обязательно сделает выводы из того, как официальные лица США дистанцируются от оказания помощи в розыске школьников и игнорируют запросы России.
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