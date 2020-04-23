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США не дают России имена и контакты российских школьников, застрявших в Штатах - Захарова

23 апреля 2020, 21:10  •  112 • Политика
США не предоставили список и адреса остающихся в стране российских школьников, приехавших туда осенью по линии разных учебных и ознакомительных программ. Посольству России приходится разыскивать их самостоятельно, сообщила Мария Захарова.
В США всё ещё находятся несколько десятков российских школьников, прибывших туда осенью по линии разных учебных и ознакомительных программ. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Всего в США выехали 80 старшеклассников. Захарова посетовала, что американские чиновники до сих пор не могут предоставить российской стороне список этих учащихся, а также их контактные данные. Посольство России пока смогло определить поимённо лишь 42 человека.
"Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой", - отметила представитель МИД России.
Захарова добавила, что МИД России обязательно сделает выводы из того, как официальные лица США дистанцируются от оказания помощи в розыске школьников и игнорируют запросы России.

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