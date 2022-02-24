США не будут воевать за Украину: После "угроз" Бадена рубль резко укрепился

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут воевать за Украину. После этого на бирже произошли резкие изменения. После всех перечисленных "угроз" хозяина Белого дома русская национальная валюта укрепилась.

Рубль резко укрепился. Он отвоевал 1,5 рубля и у доллара, и у евро, свидетельствуют данные торгов.