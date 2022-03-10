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США не будут воевать за Украину, даже если там применят неконвенциональное оружие - Белый дом

10 марта 2022, 21:40  •  138 • Политика
США не намерены направлять войска на Украину даже в случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие, заявил Белый дом.
Власти США не отправят свои войска на Украину, даже если в стране будет применено неконвенциональное оружие. С таким заявлением выступили в пресс-службе Белого дома.
За день до этого Минобороны Украины предупредило, что украинские радикалы готовят провокацию с химоружием под Харьковом. Для этого в пригород доставили 80 тонн аммиака.
США не собираются направлять войска на Украину даже в случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие,
- выступили сегодня с заявлением в Белом доме.

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