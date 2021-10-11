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США не будут воевать с Китаем за Тайвань: Американский военный дал совет "союзникам"

11 октября 2021, 20:00  •  24 • Политика
США не будут воевать с Китаем, если он захочет присоединить Тайвань, пишет Business Insider. "Лучший для нас способ сдерживания Пекина — это побудить Тайбэй самому инвестировать в свою оборону и закупать вооружение", - заявил американский подполковник в отставке.
США не станут воевать с Китаем из-за Тайваня, если китайские войска решат захватить остров. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания Business Insider.
Военный прямым текстом заявил, что США не стоит вмешиваться в военный конфликт, в котором не будет победителей, так как в противном случае страна будет восстанавливаться не одно десятилетие. А при наихудшем развитии событий дело может дойти до обмена ядерными ударами.
Лучший для нас способ сдерживания Пекина — это побудить Тайбэй самому инвестировать в свою оборону и закупать вооружение,
- указал американский подполковник в отставке.
То есть, по сути, он предлагает Тайваню спасаться своими силами и покупать побольше оружия у США.
Напомним, что Тайвань – это частично признанное островное государство, основанное проигравшими в войне с Коммунистической партией силами, которых поддерживают американцы. Китай не признаёт суверенитет Тайваня и считает остров своей неотъемлемой территорией.

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