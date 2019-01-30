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США не будут опечалены проигрышем Порошенко, у них все кандидаты проамериканские - эксперт

30 января 2019, 01:09  •  51 • В мире
Глава американской Нацразведки Дэн Коутс в докладе сообщил, что у Порошенко мало шансов одержать победу. Однако в случае его проигрыша в Вашингтоне печалиться не будут: кандидаты на Украине все проамериканские, уверен политолог и эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
На слушаниях в сенате США глава американской Нацразведки Дэн Коутс представил доклад, один из разделов которого посвящён проблемам Украины. По его словам, у Порошенко мало шансов одержать победу на предстоящих в конце марта президентских выборах, а украинский электорат могут привлечь малоизвестные кандидаты, а то и вовсе "политические дебютанты".
При этом, отметил Коутс, на исход выборов "постарается повлиять Россия, чтобы привести к власти менее антироссийское правительство".
По мнению политолога и эксперта Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, на Украине сегодня нет пророссийских кандидатов. Поэтому для США нет особой разницы, останется у власти Порошенко или его сменит Тимошенко.
"Главное для них, чтобы власть контролировалась проамериканскими силами и дальше проводила выбранную для неё внешнеполитическую линию", - сказал эксперт в беседе с Царьградом.
По его словам, всем понятно, что поддержка Порошенко сегодня ещё ниже, чем у бывшего комика из КВН Зеленского. И это говорит о деградации политической власти на Украине. Ни о каком противоборстве, как это было, к примеру, раньше, когда за пост президента боролся "пророссийский" Янукович и какой-нибудь "проамериканский" кандидат, речи уже не идёт.
Кто бы ни выиграл, всё равно кандидат окажется проамериканским и действовать будет в привычном мейнстриме, хотя, конечно, у каждого кандидата есть какие-то свои нюансы поведения, какие-то собственные черты. Поэтому проигрыш Порошенко на выборах не будет для США катастрофой.
Нужен ли США такой претендент на пост президента, о котором можно было бы сказать "свой в доску"? Скорее всего, американцы ставят на всех кандидатов сразу, считает Блохин.
"На фоне этого единого проамериканского фронта, всеобщей русофобии любой "пророссийский кандидат" окажется на Украине не у дел. Точно такая же ситуация сейчас наблюдается и в Америке: тот, кто выскажется за улучшение отношений с Россией, автоматически записывается в "агенты Кремля", - отметил политолог.
Если говорить о кандидатах на пост президента Украины, то Порошенко идёт напролом. А Тимошенко более хитра, она искусно маневрирует. Зеленский вообще не имеет политического опыта. И представьте, что будет, если он вдруг выиграет. И кто бы из них ни выиграл, всё равно они будут действовать уже в привычном для Украины русле - на разрыв связей с Россией.
Имидж Порошенко заметно ухудшился. Причём из-за его собственных шагов. Поэтому американцам в настоящее время абсолютно наплевать на то, что он может проиграть. Они будут ставить на "сильного жеребца": кто быстрее прибежит, кто больше наберёт голосов. Это не как в Венесуэле, где есть выбор между Мадуро и Гуайдо. На Украине ситуация совершенно простая.

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