Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Политика

США назвали заявление Эрдогана "отвратительным": "Категорически осуждаем"

19 мая 2021, 08:15  •  91 • Политика
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "отвратительным". По его словам, США "категорически осуждают" такие слова.
По словам Прайса, США считают комментарии Эрдогана "относительно еврейского народа" антисемитскими.
"Мы находим эти комментарии отвратительными", - заявил представитель Госдепа, добавив, что США призывают Эрдогана и других лидеров Турции "воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия".
"Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом (на Ближнем Востоке)", - сказал он.
При этом, какие именно слова Эрдогана так осуждают в США, Прайс так и не уточнил.
Ранее Эрдоган "проклял" австрийское правительство после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 04:35
Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"
19 мая 2021, 06:25
США не обошлись без интриги в вопросе встречи с Лавровым
19 мая 2021, 00:55
В Минске забили тревогу: НАТО ищет подходы к границе Белоруссии
19 мая 2021, 00:55
Госдума одобрила взыскание «незаконных» денег чиновников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
13 мая 2021, 17:30
Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
13 мая 2021, 21:10
Украинский пограничник рассмеялся на вопрос о войсках в Крыму
14 мая 2021, 02:40
На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
16 мая 2021, 21:35
Земан назвал глупостью решение Москвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.