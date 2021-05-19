США назвали заявление Эрдогана "отвратительным": "Категорически осуждаем"

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "отвратительным". По его словам, США "категорически осуждают" такие слова.

По словам Прайса, США считают комментарии Эрдогана "относительно еврейского народа" антисемитскими.

"Мы находим эти комментарии отвратительными", - заявил представитель Госдепа, добавив, что США призывают Эрдогана и других лидеров Турции "воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия".

"Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом (на Ближнем Востоке)", - сказал он.

При этом, какие именно слова Эрдогана так осуждают в США, Прайс так и не уточнил.

Ранее Эрдоган "проклял" австрийское правительство после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.