США назвали главную цель санкций против России: Дело не в Украине

В США назвали главную цель санкций против России. Из заявления сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающего за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питера Харрелла следует, что дело далеко не в "заботе" об Украине.

Американский чиновник попытался уверить, что новые меры не направлены против простых граждан России, однако сразу же опроверг свои слова. По словам сотрудника СНБ Белого дома, США "просто" хотят "снизить промышленный потенциал России". Фактически главной целью Вашингтона является разорение России и уничтожение её сильных сторон.

По его словам, Вашингтон "не может анонсировать все шаги", однако намерения США заключаются в том, "чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности". Он также добавил, что США рассчитывают на то, что готовящиеся меры приведут к непосильным финансовым издержкам для крупных финансовых институтов России, а также спровоцируют отток капитала, инфляцию и разорение банков.

Харрелл также добавил, что новые санкции будут применены в случае "нападения России на Украину".