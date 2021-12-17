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США назвали часть предложений России по безопасности неприемлемыми

17 декабря 2021, 21:40  •  49 • Политика
Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
Вашингтон объявил, что предпочитает проводить дипломатическую работу без огласки
В Вашингтоне ознакомились с предложениями Москвы по гарантиям безопасности, часть которых посчитали полезными, а некоторые неприемлемыми. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа.
"Мы получили некоторые конкретные предложения от России, и мы поделились с партнерами", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
По его словам, "что-то в этих документах, как знают русские, будет неприемлемо, но что-то в них может обсуждаться".
Он подчеркнул, что если есть шанс проводить дипломатическую работу, то ее нужно делать конфиденциально.
Ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что в администрации президента США видели российские предложения, их обсуждают с союзниками и партнерами из Европы.
"Мы не будем ставить под угрозу ключевые принципы, на которых строится европейская безопасность, в том числе то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", – приводит ее слова агентство Bloomberg.
Напомним, в пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал предложения Москвы о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Североатлантического блока.
В частности, в них российская сторона предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников, запретить использовать территорию третьих стран для нападения друг на друга, отказаться от размещения вне национальных территорий ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также ядерного оружия.
Кроме того, в проекте договора Россия предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине и в соседних постсоветских странах.
Позже сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" рассказал, что Москва требует отзыва решения саммита НАТО от 2008 года о приеме в будущем Украины и Грузии в блок.

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