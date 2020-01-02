|
США назначили временного поверенного в делах на Украине
02 января 2020, 12:24 • 56 • Украина
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство в Twitter.
@USEmbassyKyiv / youtube
Как отметила дипломат в послании, она намерена работать с украинскими коллегами, а также партнёрами Киева для укрепления американо-украинских отношений.
Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.
Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».
В газете The Washington Post писали, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, что Трамп лично добивался её отставки.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2019, 23:24
|
31 декабря 2019, 13:40
|
31 декабря 2019, 21:39
|
27 декабря 2019, 16:39
|
31 декабря 2019, 08:39
|
26 декабря 2019, 18:09
|
28 декабря 2019, 04:28