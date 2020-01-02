США назначили временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство в Twitter.

Как отметила дипломат в послании, она намерена работать с украинскими коллегами, а также партнёрами Киева для укрепления американо-украинских отношений.

Kristina Kvien, our Deputy Chief of Mission, is now serving as the Charge d’Affaires, a.i. of U.S. Embassy Kyiv. Hear her thoughts on the strong #USUkrainePartnership!https://t.co/SpchstteFs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2020 г.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.

Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».

В газете The Washington Post писали, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, что Трамп лично добивался её отставки.