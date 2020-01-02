Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Идёт эмоциональная дискуссия": Глава "Нафтогаза" - о перспе...
В Китае вспыхнула пневмония неизвестного вида. Власти отрицают, что это SARS
Ракетные войска стратегического назначения России завершают обновление (Руслан О...
Территория ночи. Как женский мир отличается от мужского. А. Дугин
Главная / Украина

США назначили временного поверенного в делах на Украине

02 января 2020, 12:24  •  56 • Украина
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство в Twitter.
 
@USEmbassyKyiv / youtube
 

Как отметила дипломат в послании, она намерена работать с украинскими коллегами, а также партнёрами Киева для укрепления американо-украинских отношений.

Kristina Kvien, our Deputy Chief of Mission, is now serving as the Charge d’Affaires, a.i. of U.S. Embassy Kyiv. Hear her thoughts on the strong #USUkrainePartnership!https://t.co/SpchstteFs

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2020 г.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.

Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».

В газете The Washington Post писали, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, что Трамп лично добивался её отставки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
01 января 2020, 23:24
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
31 декабря 2019, 18:09
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
01 января 2020, 20:09
На Украине заявили о «кризисных явлениях» в ГБР
02 января 2020, 12:24
США назначили временного поверенного в делах на Украине
01 января 2020, 23:24
Более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры
02 января 2020, 12:24
От Донбасса до земельной реформы: как Киев будет решать ключевые проблемы в 2020 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2019, 23:24
«Это плохая идея»: США собирают миротворцев для Донбасса
31 декабря 2019, 13:40
Ковтуна теперь ПОСАДЯТ! Такие ЗАЯВЛЕНИЯ на российском ТВ даром не проходят!
31 декабря 2019, 21:39
"Украина - родная": Наталья Поклонская назвала сокровенное желание
27 декабря 2019, 16:39
Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство России в Варшаве ответило премьеру Моравецкому
26 декабря 2019, 18:09
Главный украинский провокатор неожиданно вернул России Крым и Донбасс непечатным советом Зеленскому
28 декабря 2019, 04:28
Рогули взволновались. Что-то пошло не так
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.