США нацеливают на Антарктику флот боевых ледоколов

«Обеспечить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Арктике и Антарктике»

Американский военный портал 19fortyfive опубликовал статью Antarctica: The Next Geopolitical Hotspot? Ее автор, завкафедрой морской стратегии Военно-морского колледжа, профессор Джеймс Холмс задается вопросом, вынесенным в заголовок публикации: «Станет ли Антарктика очередной геополитической горячей точкой?»

Озадачиться геополитическим будущим Антарктики профессора военно-морских наук заставило строительство боевых ледоколов, скорее всего, недавний спуск на воду первого российского патрульного ледокола «Иван Папанин».

Джеймс Холмс пишет: «НАТО и Россия пристально смотрят друг на друга по всей Арктике, и их коммерческие и политические интересы часто сталкиваются. Сравните это с Антарктидой, где Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания предъявили претензии на участки земли. Сейчас большая часть континента действительно остается невостребованной, главным образом Земля Мэри Бэрд».

Холмс сосредоточивается на борьбе с Россией в Арктике и пишет, что Антарктида пока не востребована как арена борьбы. Однако вряд ли эксперт по военно-морской стратегии, каким является Джеймс Холмс, не знаком к планами Пентагона по ведению войны в Антарктике, о которых заявил 30 июля 2019 года, выступая в Институте аэрокосмических исследований Митчелла в Арлингтоне (штат Вирджиния), командующий американскими ВВС в Индо-Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Браун. По словам генерала, Вашингтон будет планировать милитаризацию Антарктики, как он это делает с Арктикой. Война, считает генерал, начнётся в 2048 году, когда закончится действие Договора об Антарктике, запрещающего милитаризацию Шестого континента и предполагающего его использование исключительно в мирных целях.

«Возможности, которые у нас есть в Арктике, - это те же возможности, которые мы, вероятно, хотим иметь в Антарктике». Единственное, чего не хватает американским военным для проекции силы в двух полярных регионах, это ледоколы. «У России их гораздо больше, чем у нас», – сетует генерал Браун.

Профессору геополитики Лондонского университета Клаусу Додсу настолько не терпится начать милитаризацию Антарктики, что он настаивает на прекращении Договора об Антарктике в 2048 году. Участники Договора – США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Норвегия, Германия, Чили и Аргентина. «После 2048 года Антарктика может быть разделена между нациями, как любая другая часть суши и окружающий ее океан для освоения ее ресурсов», – считает британский аналитик.

Милитаризации Антарктики странами Запада уже началась. Антарктическое воды несколько лет бороздят эскадры разведывательных дронов Saildrone, обеспечивающих ЦРУ и Пентагон климатической информацией.

Снабжение американской антарктической станции Мак Мёрдо осуществляет тяжелый военный ледокол Polar Star, принадлежащий Береговой охране США. Для России ледоколы — это инструмент развития экономики. Американские ледоколы — это инструмент поддержания американского влияния. Отсюда существенные различия в подходах к конструкции кораблей. Американские ледоколы — это военные корабли, и веселая красно-белая раскраска Береговой охраны никого не должна вводить в заблуждение.

Экипаж боевого ледокола Polar Star состоит из 18 офицеров и 127 матросов срочной службы. Вооружение – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие экипажа. Боевые возможности ледокола расширяются за счет возможности несения двух вертолетов Eurocopter HH-65A. Однако ледоколу Polar Star уже 40 лет, и его ресурс практически исчерпан.

В начале 2020 года Госдеп США представил новую стратегию национальной безопасности и обороны полярных регионов, в которой предусмотрено создание «готового, боеспособного и имеющегося в наличии » флота полярных ледоколов. Госдеп призвал создать «соответствующие активы и ресурсы, способные обеспечить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Арктике и Антарктике».

9 июня 2020 года Конгресс США в специальном меморандуме потребовал, чтобы США к 2029 году имели современный флот тяжелых ледоколов. Буквально на другой день в судостроительной верфи VT Halter Marine, которая строит эти новые ледоколы, сменилось руководство, и верфь возглавил военный инженер Роберт Мерчент, имеющий большой опыт военных заказов для Береговой охраны США.

Российский портал «Военное обозрение» отмечает, что из стоимости строящегося нового американского ледокола «почти треть — это различное военное оборудование, которое позволит использовать корабль и в интересах ВМС США, получать любую разведывательную информацию от любой боевой единицы ВМС США, отдавать полученные разведданные ВМС США, обеспечивать применение оружия другими боевыми единицами и ставить различные виды радиопомех».

Помимо наращивания темпов строительства боевых ледоколов США создают, как мы писали, сеть своих военных баз в Южном полушарии.

В 2018 году президент Аргентины Маурисио Макри одобрил создание трёх военных баз США на территории страны. Первая база будет расположена в провинции Неукен, близ гигантского месторождения сланцевого газа Vaca Muerta, которое разрабатывают Chevron, Exxon Mobil и Rocca Group. Вторая база, преграждая путь на юг, поднимется в Ушуайе, столице Огненной Земли, самой южной провинции Аргентины, откуда можно управлять Антарктидой «в компании с британскими партнерами Соединённых Штатов, узурпировавшими Мальвинские острова», – пишет Мигель Бонассо, известный аргентинский писатель и политик, сражавшийся в рядах партизанской организации Монтонерос. Третья база будет расположена в провинции Мисьонес, близ схождения границ Аргентины, Парагвая и Бразилии. Под этой территорией находится гигантский водоносный горизонт Гуарани, третий по величине заповедник пресной воды в мире. Целью американцев и их союзников, отмечает Бонассо, является «установление стратегического контроля в районах с огромными природными ресурсами».

Французский публицист Тьерри Мейсан на своём сайте «Сеть Вольтера» пишет, что по окончании Фолклендской войны контроль воздушного пространства в южной части страны и над Антарктикой был передан ВВС Соединённого Королевства, причем Аргентина должна информировать Великобританию обо всех своих операциях в этом районе. В начале 2000-х годов Великобритания и Израиль начали на юге Аргентины, в Патагонии, реализацию нового проекта. На деньги британского миллиардера Джо Льюиса были скуплены огромные территории на Огненной Земле; там построен аэродром с двухкилометровой ВПП для приёма гражданских и военно-транспортных самолётов.

Отметим ещё один факт: Германский фонд Маршалла подготовил доклад, в котором говорится, что Южная Атлантика в недалёком будущем превратится в новый центр добычи энергоресурсов, не уступающий Ближнему Востоку.

В сентябре 2018 года Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США, в задачу которого входит картографическое обеспечение боевых действий американской армии, выпустило карту Антарктиды высокого разрешения с детализацией вплоть до размеров автомобиля, названную «Эталонная модель рельефа Антарктиды» (Reference Elevation Model of Antarctica). Карта охватывает около 98 процентов поверхности Шестого континента .