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США нацелились на приватизацию украинских газовых хранилищ

29 июля 2021, 01:10  •  92 • Украина

Украинская ГТС и газовые хранилища могут попасть под влияние иностранного капитала. Это плавно проистекает из пакта Байдена-Меркель относительно «Северного потока-2». Такое мнение высказал политолог Денис Гаевский.

Он также развеял мифы о «зраде» Запады по отношению к Украине, которые культивируют в офисе Зеленского. Эксперт уверяет, что сделка США и Германии по Северному потоку-2 не была неожиданностью.

«Не могу сказать, что сделка между Германией и США стала большой неожиданностью. Не единожды акцентировалось внимание на том, что после запуска СП-2 ключевые энергомощности Европы окажутся в руках Берлина и Вены. В то же время для США, вероятно, Германия пойдет на уступки в части закупок сжиженного газа и строительства терминалов для приема СПГ. То есть обоюдовыгодная история для всех сторон», - сказал Гаевский. Конечно, кроме Украины, которая теряет и «трубу» и транзитную монополию.

Ведь после 2024 года определенный транзит по территории Украины будет идти, только вопрос в объемах и тарифах. Не надо забывать, что в Украине есть подземные газовые хранилища и это - конкретное преимущество. Другое дело, что эти газовые хранилища могут быть приватизированы иностранным капиталом и они уже будут устанавливать тарифы на хранение газа на свое усмотрение, не координируя свои позиции с правительством Украины и интересами газотранспортной отрасли Украины.


Недаром же США после госпереворота взяли под свой контроль НАК «Нафтогаз», поставив своих смотрящих в виде членов Наблюдательного совета. Да и Коболев, экс - руководитель компании – их человек. Впрочем, сменивший на этом посту своего бывшего шефа Юрий Витренко тоже готов служить американцам и добывать для них деньги из госбюджета Украины. Он уже «показал» убытки НАК Нафтогаз на сумму в 105 миллиардов, вместо ожидаемой прибыли в 12 миллиардов. Энергетические эксперты считают, что этот «разрыв» - сумма поощрений членам набсовета компаний.

Верховная рада пока сопротивляется полной нефтегазовой колонизации. Недавно парламент проголосовал против приватизации подземных газовых хранилищ.

«Мы говорили о том, что у нас могут быть ошибки. Они есть. Этими поправками мы регулируем вопросы, газохранилище, как и другие части ГТС, остаются в полной 100 % собственности государства. Ни аренда, ни отчуждения, ни концессия, ни передача в управление», – заявил спикер Дмитрий Разумков, представляя документ в сессионном зале. Однако, голосование всегда можно переиграть и некоторые наблюдатели полагают, что это будет сделано осенью – после визита Зеленского в Вашингтон. К слову, треть газовых запасов (7.7 миллиардов кубометров), закачанных в украинские ПГХ уже принадлежат иностранным компаниям, взять под контроль все объемы и самим рулить тарифами для Запада, думается, не составит труда. «Ну а что? Вполне естественно для колонии. Раньше нам тарифы Фирташ и Ахметов устанавливали, а теперь будут американцы. И на майдан не выйдешь с криками «поймите, нас достало»: майдан тоже американцами приватизирован. Впрочем, скакуны ведь хотели жить, как на Западе? Ради этого и переворот устроили. Ну вот вам настоящие западные цены и тарифы, кушайте, не обляпайтесь», – пишет пользователь соцсетей Марина Опанасенко.

В общем, все идет к тому, что денежный поток от эксплуатации газовых подземных хранилищ в обозримой перспективе будет сокращаться. Но кого удивить тем, что Украина постепенно теряет источники доходов, которые раньше можно было направить на развитие экономики и социальные нужды?

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