США нацелились на достижение преимущества в Мировом океане на оставшуюся часть XXI века

Пентагон будет добиваться интегрированного морского могущества

После публикации стратегии для космического пространства Пентагон издал новый документ «Преимущество на море», касающийся трёх служб – ВМС, морской пехоты и Береговой охраны США. Документ содержит стратегические рекомендации относительно того, как действовать в повседневной конкуренции, кризисах и конфликтах в течение следующего десятилетия. Документ указывает на необходимость обеспечить преобладание в Мировом океане по отношению к другим странам.

Предыдущий документ такого рода под названием «Стратегия сотрудничества для морского могущества в XXI веке» выходил в 2015 г.

«Наши Военно-морской флот, Корпус морской пехоты и Береговая охрана должны сохранять ясную решимость конкурировать с нашими противниками, сдерживать их и при необходимости побеждать их. Мы ускоряем развитие модернизированных, интегрированных военно-морских сил всех видов», – сообщают командующий Военно-морскими операциями адмирал Майкл М. Гилдей, генерал-комендант корпуса Морской пехоты Дэвид Х. Бергер и комендант Береговой охраны адмирал Карл Шульц. В документе подчёркивается, что «действия США в текущем десятилетии определят морской баланс сил на оставшуюся часть XXI столетия».

Во введении к документу «Преимущество на море» говорится: «С начала XXI века наши три службы с тревогой наблюдали растущую мощь ВМС Китая и возрастающее агрессивное поведение России». При этом отмечается, что «Китай представляет наиболее опасную долгосрочную стратегическую угрозу для Соединённых Штатов», поэтому «60% ВМС США находится в Индо-Тихоокеанском регионе». И далее в документе сказано: «Другие соперники, включая Иран, Северную Корею, воинствующие экстремистские организации и транснациональные преступные организации, также продолжают подрывать международный порядок, основанный на правилах».

При этом США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, которая должна служить основополагающим документом для международной деятельности. Деятельность на море трактуется американцами исключительно в соответствии с их собственными интересами.

В документе употребляется термин «интегрированное морское могущество во всех сферах» (Integrated All-Domain Naval Power), что подразумевает действия ВМС, морской пехоты и Береговой охраны США не только в море, но также на суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.

Авторы документа заявляют, что экономика США напрямую связана с морскими просторами: это 31 миллион рабочих мест, 90% торговых перевозок на сумму 5,4 триллиона долларов в год, а также потоки информации, передаваемые по подводным кабелям (ежедневные финансовые транзакции составляют 10 триллионов долларов).

И далее говорится: «Сегодня Китайская Народная Республика (КНР) и Российская Федерация (РФ) используют все инструменты своей национальной мощи для подрыва и переделки международной системы в угоду своим собственным интересам. Обе страны поддерживают свою ревизионистскую деятельность с помощью региональных вооруженных сил и скрывают свое агрессивное поведение, смешивая военные и военизированные силы с третьими лицами (прокси)».

Прямо сказано, что за китайской инициативой «Пояс и путь» скрывается китайская военная экспансия с целью установления контроля над ключевыми морским локациям. А Россия, по мнению авторов, «во время конфликта может нанести кинетический или киберудар по Вашингтону, европейским столицам или атаковать подводные коммуникационные кабели, что будет иметь последствия для глобальной экономики».

В документе отмечается, что спорные морские территории требуют «нового акцента на морском контроле», а сохранение преимущества на море предполагает модернизацию вооружённых сил.

При этом утверждается, что американские «маневренные, мобильные, экспедиционные, масштабируемые, устойчивые, универсальные, сетевые и смертоносные силы» не действуют в одиночку, а являются интегральной частью объединённых сил США, поэтому имеют глобальный характер.

В документе отмечается: «[Американские] маневренные ударные силы состоят из нескольких авианосных ударных групп, групп надводного действия и экспедиционных ударных групп и дополняются беспилотными платформами… Дальнобойные системы и гиперзвуковое оружие обеспечат глобальные возможности нанесения ударов по наземным целям. Логистические и вспомогательные корабли выйдут, чтобы заниматься дозаправкой, перевооружением, пополнением запасов, живой силы и ремонтом. Береговая охрана обеспечит безопасную, надежную и эффективную морскую транспортную систему, необходимую для поддержания сил в условиях войны».

Документ «Преимущество на море» постулирует, что ВМС, морская пехота и Береговая охрана США будут:

– набирать и обучать разносторонний профессиональный персонал;

– создавать материально-техническое обеспечение передовых операций, поддерживать боеспособные силы быстрого реагирования;

– выявлять и не допускать вредоносную деятельность в повседневной конкуренции;

– работать с союзниками и партнёрами в кризисах и конфликтах;

– обеспечивать постоянный, всеохватывающий, дальнобойный высокоточный огонь, поддерживаемый гибкими интегрированными сетями, с целью уничтожения сил противника;

– поддерживать жизнеспособную часть американской триады ядерного сдерживания.

Предполагается, что совокупностью этих действий будет создано интегрированное морское могущество, благодаря которому моря останутся под контролем США.