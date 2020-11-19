Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная / Политика

США натравили Google на Россию и пожалели: Деньги ЦРУ были потрачены зря

19 ноября 2020, 19:10  •  250 • Политика
Константин Малофеев оценил законопроект об ответных санкциях Google и сервисам корпорации, в том числе YouTube или, например, социальной сети Facebook. Учредитель Царьграда напомнил, как США сделали из Google инструмент подавления, в том числе бросив его на Россию. Однако деньги ЦРУ, привлечённые для реализации цели, были потрачены зря.
В Госдуму на рассмотрение внесён один из самых ожидаемых законопроектов этого года. Депутатам предстоит рассмотреть и принять норму об ответных санкциях против иностранных интернет-платформ за цензуру против российских средств массовой информации (СМИ). По предварительной информации, "ответка" России предполагается весьма жёсткой: планируется не только блокировка, но и замедление трафика, а также штрафы. Санкции снимут только после того, как российский ресурс, подвергшийся цензуре, будет разблокирован.
Google, YouTube и Facebook, которые ранее уже не раз были пойманы на подобной цензуре российских СМИ, стоит приготовиться. Летом этого года, напомним, YouTube без объяснения причин просто заблокировал аккаунт "Первого русского". Царьград ответил судебным иском, создав первый подобный прецедент в нашей стране. Сегодня новости о законопроекте прокомментировал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Мы давно ждали этот законопроект. Представленная норма - именно та реакция, на которую рассчитывал телеканал Царьрад, когда нас незаконно заблокировал Google. Напоминаю, корпорация Google - самый настоящий фронт американских спецслужб. В расследованиях, которые мы публиковали на нашем канале, чётко говорится: при создании Google использовались деньги ЦРУ, он был выращен разведывательным сообществом США именно для глобального доминирования американской идеологии и американских интересов в мире. Мы рады, что наши законодатели услышали это и понимают, что речь идёт не о какой-то развлекательной платформе и даже не о поисковой машине. Речь идёт о том, кто будет контролировать мозги наших сограждан, - подчеркнул Малофеев.
Учредитель "Первого русского" уверен, что направленный сегодня в Госдуму законопроект - это первый шаг на пути установления нашего цифрового суверенитета в собственной стране.
"Я надеюсь, что законопроект будет принят и мы сможем на своей территории чувствовать себя свободными от американской цензуры. Сегодня каждый в России видит, что происходит в США, какие настроения там расцветают пышным цветом. Они уже и своему действующему президенту запрещают говорить то, что он хочет. Что уже говорить о нас, которых они воспринимают дальней колонией", - резюмировал Константин Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



250
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков
19 ноября 2020, 01:45
Запад придумал, как заработать на Карабахе: Американцы и британцы тянутся к золоту Арцаха
19 ноября 2020, 07:15
"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"
19 ноября 2020, 11:50
Пусть отчитывается за каждый рубль: в России предложили закрутить гайки Лукашенко
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов
19 ноября 2020, 13:40
Переметнувшегося на сторону Украины Эрдогана вынесут на штыках – эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2020, 00:45
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.