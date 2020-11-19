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США натравили Google на Россию и пожалели: Деньги ЦРУ были потрачены зря
19 ноября 2020, 19:10 • 250 • Политика
Константин Малофеев оценил законопроект об ответных санкциях Google и сервисам корпорации, в том числе YouTube или, например, социальной сети Facebook. Учредитель Царьграда напомнил, как США сделали из Google инструмент подавления, в том числе бросив его на Россию. Однако деньги ЦРУ, привлечённые для реализации цели, были потрачены зря.
В Госдуму на рассмотрение внесён один из самых ожидаемых законопроектов этого года. Депутатам предстоит рассмотреть и принять норму об ответных санкциях против иностранных интернет-платформ за цензуру против российских средств массовой информации (СМИ). По предварительной информации, "ответка" России предполагается весьма жёсткой: планируется не только блокировка, но и замедление трафика, а также штрафы. Санкции снимут только после того, как российский ресурс, подвергшийся цензуре, будет разблокирован.
Google, YouTube и Facebook, которые ранее уже не раз были пойманы на подобной цензуре российских СМИ, стоит приготовиться. Летом этого года, напомним, YouTube без объяснения причин просто заблокировал аккаунт "Первого русского". Царьград ответил судебным иском, создав первый подобный прецедент в нашей стране. Сегодня новости о законопроекте прокомментировал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Учредитель "Первого русского" уверен, что направленный сегодня в Госдуму законопроект - это первый шаг на пути установления нашего цифрового суверенитета в собственной стране.
"Я надеюсь, что законопроект будет принят и мы сможем на своей территории чувствовать себя свободными от американской цензуры. Сегодня каждый в России видит, что происходит в США, какие настроения там расцветают пышным цветом. Они уже и своему действующему президенту запрещают говорить то, что он хочет. Что уже говорить о нас, которых они воспринимают дальней колонией", - резюмировал Константин Малофеев.
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