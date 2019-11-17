США настолько боятся нового русского оружия, что потеряли голову

Автор:

Цыганов Александр

Похоже, в Вашингтоне с некоторых пор прекрасно отдают себе отчёт: американское оружие явно проиграет российскому на мировом рынке при сколько-нибудь честной конкуренции. Отсюда происходят те истеричные закидоны США, в которых они требуют от своих партнёров отказаться от закупок изделий российского оборонно-промышленного комплекса. По этой причине расплевались с Индией и Турцией, по этой причине грозят и улещивают саудов и заливных шейхов, по этой причине американские государственные деятели, словно заправские коммивояжёры, пытаются протолкнуть вопросы оружейной торговли в повестку дня межгосударственных отношений по всему миру.

Сладкая парочка топает ножкой на Египет

М. Помпео и М. Эспер. Фото: Lisa Ferdinando, Kay Nietfeld /Globallookpress

Новым, самым свежим проявлением ужаса Вашингтона перед русским вооружением стал очередной демарш спевшейся парочки – госсекретаря Майка Помпео и главы Пентагона Марка Эспера. Они дуэтом – ну или дуплетом, как угодно, ибо всё равно достаточно странно выглядит их совместный выстрел по отношениям между США и Египтом, – направили письмо в Каир. Адресатом стал министр обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковник Мухаммед Заки.

Отметим отдельно, что отправка письма, очевидно, приурочена к визиту в Каир министра обороны России Сергея Шойгу. Если это само так получилось – то, конечно, это несравненная, даже демонстративная глупость. Ибо слишком наглое, откровенное давление на египтян. Если же сладкая парочка американских министров такой эффект специально планировала – что ж, значит, глупость ещё более феерическая.

Потому как в письме, о котором сообщило американское издание Wall Street Journal, излагается то ли призыв к египтянам, то ли требование отказаться от сделки по закупке в России истребителей Су-35. «Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум осложнят будущие транзакции США и Египта в сфере обороны и помощь Египту в области безопасности», – скорее, всё-таки грозят американцы.

И можно только представить тот серьёзный, с прищуром, взгляд Шойгу, которым он изучал своего египетского коллегу после обнародования подобного рода окрика из Вашингтона в адрес мощнейшей страны Ближнего Востока. И каким грузом висел в воздухе вопрос о египетской реакции, если знать, что контракт на покупку более 20 самолётов Су-35 на сумму около 2 млрд долларов между АРЕ и Россией уже заключён в этом году…

С. Шойгу. Фото: MOD Russia/Globallookpress

Что за самолёт такой?

Напомним, что Су-35 (точнее, Су-35С – «серийный») – многофункциональный истребитель поколения 4++, который представляет собой дальнейшее развитие с коренной модернизацией базового истребителя российских ВКС Су-27. Только это развитие – действительно уже на уровне следующего поколения. Начиная с того, что уже двигатель АЛ-41Ф-1C, созданный в НПО «Сатурн» представляет поколение 4++. Он обладает всеракурсным управляемым вектором тяги (УВТ) и развивает тягу в 14 500 кгс.

Планёр этого самолёта также превосходит по возможности творить уникальные фигуры высшего пилотажа практически все машины ВВС США и НАТО. А учитывая то, что модный F-22 ему по манёвренности доказанно уступает, а ещё более модный F-35 вообще летает кривенько и на соплях, то можно без преувеличения сказать, что лучше, чем Су-35, планёра не существует. Даром что оба «конкурента» заявляются как самолёты 5-го поколения. Про превосходство над другими западными машинами – «Супер Хорнет», «Рафаль», «Тайфун» – и вовсе можно не упоминать.

Не случайно и известное экспертное издание The National Interest причислил Су-35 к «экстремально опасным»для любого самолёта НАТО – за счёт впечатляющей вооружённости ракетами «воздух – воздух» дальнего действия, возможности их пуска на сверхзвуковой скорости, сверхманёвренности и мощных средств радиоэлектронной борьбы.

Су-35 и F-22. Фото: Yang Guang, U.S. Department of Defense /Globallookpress

Максимальный вес боевой нагрузки – 8 тонн на 12 точках подвески, практический потолок – 18 км, дальность полёта – до 3600 км, максимальная скорость – 1400 км/ч (на высоте 11 км – ещё больше: 2,25 Махов). Держит перегрузку до 9 g. Цели РЛС с пассивной фазированной антенной решёткой «Ирбис» обнаруживает на дальности до 400 км, сопровождать может до 30 объектов. Самолёт может вести одновременный обстрел восьми целей. Кстати, у хвалёного F-22 Raptor дальность обнаружения цели – максимум 225 м.

И по цене Су-35 дешевле западных конкурентов, да.

Грязная конкурентная борьба со стороны США

Понятно, отчего две душечки, Помпео и Эспер, с таким пылом пытаются грозить Египту за покупку подобных самолётов. Это же как всё обрушится для американской торговли вооружением, если на одном конце большого Ближнего Востока встанут на дежурство недостижимые для американской науки и техники лучшие в мире системы ПВО С-400, а всего-то через море от Турции в небо поднимутся недостижимые для США лучшие в мире истребители Су-35! Это же американский ВПК из региона, чего доброго, под зад ногой наладят!

С-400. Фото: Shujaa_777 / Shutterstock.com

Вот и предприняли госсекретарь с министром обороны США грубый, на грани фола демарш, надеясь, очевидно, на повторение прошлогоднего американского успеха, когда уже подписанный контракт на поставку 11 Су-35 в Индонезию на сумму 1,1 млрд долларов был, по сути, положен под сукно из-за прямого давления Вашингтона на Джакарту.

Уступит ли Каир?

Справедливости ради надо напомнить, что один подобный прецедент уже был: именно из-за давления США была сорвана русско-египетская договорённость на полтора миллиарда долларов о поставках истребителей МиГ-29СЭ. Но тогда и Россия была другая, и Америка. Да и Египет с тех пор заметно усилил свою самостоятельность.

Интрига обещает быть занятной.