США нашли виновника пандемии коронавируса • 323 • Аналитика © РИА Новости / Анна Раткогло Трамп и Байден внезапно сошлись во мнениях о COVID-19. Бывший президент США с самого начала пандемии заявлял, что вирус вырвался на свободу из лаборатории в китайском Ухане. Джо Байден и вся Демпартия с пеной у рта отрицали саму возможность искусственного происхождения вируса. И вот — внезапный поворот. С прошлой недели президент Байден уже считает возможным то, что вирус был создан в лаборатории. А рупор либерального истеблишмента Facebook перестал банить посты, в которых обсуждалась возможность искусственного происхождения загадочной болезни. Причем как только вашингтонская администрация признала саму возможность того, что коронавирус был сконструирован, как сразу нашелся виновный. По распоряжению президента Байдена американские спецслужбы будут заниматься исключительно китайской версией происхождения вируса. Другие даже не рассматриваются. Обвинение КНР то ли в халатности, то ли вообще в диверсии, разумеется, ничем не подтверждено. Единственная информация, на которой основана вся антикитайская многоходовочка, — это статья в The Wall Street Journal, где утверждается, что еще до официального начала пандемии какие-то ученые в Ухане заболели чем-то похожим на коронавирус, впрочем, вся эта история абсолютно темна и бездоказательна. Официальный Пекин резонно возражает, что экспериментами с вирусами, в том числе и вставками в них определенных секвенций, позволяющих им лучше проникать в человеческие клетки, американские ученые занимались еще активнее, чем китайские. Настораживает к тому же занимательный таймлайн событий лета и осени 2019 года. В августе месяце внезапно закрывается знаменитая военная биолаборатория США Форт-Детрик. Там хранятся и исследуются самые опасные вирусы и бактерии на планете. Любовно подобранная коллекция содержит и сибирскую язву, и оспу, и чуму. Предельно засекреченные ученые творчески экспериментируют с этими образцами, разрабатывая на их основе новые, еще более опасные варианты. Тут стоит напомнить (как не раз напоминал российский МИД), что США являются одним из немногих государств мира, не подписавших протокол о взаимном контроле за исполнением КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия). То есть все государства, согласившиеся с этой Конвенцией, в том числе и Россия, и Китай, могут проверять лаборатории друг друга. А вот чем занимаются в биолабораториях США — это науке неизвестно. Выполняют они в реальности Конвенцию или нет, вопрос открытый. И вот лаборатория Форт-Детрик закрывается из-за некой утечки. Повышенная секретность не позволяет опубликовать, что именно утекло, куда и в каких количествах. Однако в сентябре того же года в США начинается странная эпидемия легочных заболеваний. Поначалу ее списывают на вейпы. Вернее, на какую-то новую, загадочную смесь для вейпов, употребление которой оказывается смертельно опасным. Симптомы болезни включают в себя стремительное развитие пневмонии, обширное поражение внутренних органов — в общем, очень близко напоминают картину COVID-19. В октябре американские военные едут в Ухань на международные спортивные состязания, и там-то, по мнению ряда китайских экспертов, и происходит передача американского коронавируса местным жителям. Версию китайских товарищей можно оспаривать, однако в целом она выглядит гораздо логичнее, чем обвинения, исходящие из США. Настораживает и то, что более года все силы американской пропаганды были брошены на отстаивание теории естественного происхождения вируса. Главный смотрящий по коронавирусу в США Энтони Фаучи целый год решительно отрицал любые версии искусственного происхождения. В соцсетях стыдили и травили тех "диссидентов", кто осмеливался усомниться в его натуральности. Видному французскому вирусологу, нобелевскому лауреату Люку Монтанье его заявление об искусственном происхождении коронавируса едва не стоило карьеры и репутации. А ведь он всего лишь продемонстрировал общественности ту последовательность в структуре SARS-CoV-2, которая выглядит заимствованной из вируса ВИЧ и может указывать на рукотворность коронавируса. Американский вирусолог китайского происхождения Бинь Лю был застрелен год назад в Питтсбурге аккурат в разгар работы по изучению структуры коронавируса. Он успел заявить, что сделал некое интересное открытие, однако внезапно его убили. Машина американских СМИ быстренько сформировала и навязала обществу некий консенсус. Если ты прогрессивный либерал и демократ, то голосуешь сердцем за Байдена, осознанно самоизолируешься и веришь в естественное происхождение коронавируса. Если ты замшелый "ватник"— тьфу, "реднек", то голосуешь за Трампа, критикуешь бесконечный локдаун и думаешь, что коронавирус был произведен в лаборатории. Именно это разделение общества форсировали главные интернет-платформы и соцсети. Но ведь большинство из них — это чисто американский инструмент влияния. Такое впечатление, что версия о естественном происхождении агрессивно навязывалась именно потому, что американские партнеры пытались прикрыть свои лаборатории. Однако научных доказательств естественного происхождения коронавируса так пока и не нашлось. Последний раз их искала миссия ВОЗ, работавшая этой зимой в Китае. Международные эксперты не смогли обнаружить те пути, какими вирус мог перейти от летучих мышей к человеку. Одно время ученые грешили на панголина. Однако как этот редкий зверь мог стать передаточным звеном, осталось невыясненным. Единственное убедительное обоснование подобного перехода выдвинули авторы сериала "Южный парк", но оно слишком смешное и неприличное, чтобы цитировать его в серьезном издании. В общем, и панголин, и летучие мыши остались не при делах. Впрочем, никакой возможности утечки из уханьской лаборатории эксперты ВОЗ также не обнаружили. Не в пользу американских партнеров и вопиющая разница в масштабах лабораторных изысканий. У КНР биолабораторий за рубежом нет. У США их больше сотни — они расположены в 25 странах мира. По какому-то странному совпадению большинство из них сконцентрировано вдоль границ России и Китая. Только на Украине находится 16 американских биолабораторий. Случались ли там опасные инциденты? Да сколько угодно. В 2015 году американский журнал USA Today писал о сотнях вопиющих случаев. Журналисты отметили, что только в 2014 году утечки включали в себя возбудители лихорадки Эбола, птичьего гриппа, оспы. А еще Министерство обороны США "по ошибке" отправило на базу в Южной Корее живые споры сибирской язвы. В страхе перед смертельной эпидемией корейцы даже выходили на демонстрации. В грузинской биолаборатории американские ученые испытывали на людях новый высокотоксичный препарат, разработанный фирмой Gilead (один из основных ее акционеров Дональд Рамсфелд, экс-министр обороны США). В результате опытов на людях погибло 73 человека. Украина отдала железные дороги иностранцам: история успеха С удивительной регулярностью, наводящей на самые неприятные подозрения, эпидемии давно побежденных болезней вспыхивают именно там, где работают биолаборатории американцев. Вряд ли мы узнаем когда-нибудь, являются ли утечки смертельно опасных вирусов и бактерий простой халатностью или спланированной операцией. Одно другого не лучше. Однако если представить возможность правительственной глобальной диверсии — чисто теоретически, разумеется, — то это отнюдь не стиль Китая, предпочитающего медленное и неумолимое движение вперед. Подобные порывистые жесты характерны в последнее время именно для американских партнеров, сеющих хаос по всему миру и разрушающих любые структуры в тщетной попытке замедлить свое падение. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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