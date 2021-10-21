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США нашли способ навсегда оставить корабли в Чёрном море

21 октября 2021, 13:55  •  185 • Политика
Политик с Украины Спиридон Килинкаров рассказал, каким образом США могут постоянно держать свои военные корабли в Чёрном море.
Украинский политик, экс-депутат Верховной рады от компартии Спиридон Килинкаров заявил, что в Пентагоне нашли способ не выводить американские военные корабли из Чёрного моря.
По поводу приезда господина Остина. На самом деле приехал координатор стран Черноморского региона, задача которого - обеспечить постоянное присутствие американских кораблей в Чёрном море,
- сказал он в телеэфире.
По мнению политика, марионеточные правительства подчинённых США стран Чёрного моря могут организовывать бесконечные совместные военные учения - и тогда корабли США могут не покидать акваторию Чёрного моря.
Как отметил Килинкаров, "это не задача, как будет жить и развиваться Украина, Грузия, Болгария, Румыния. Это их не волнует. Его задача - координировать, чтобы марионеточные правительства этих стран принимали решения о проведении учений...".
Как рассказал политик, "одни учения должны заканчиваться, другие начинаться, но американские корабли всегда должны стоять в Чёрном море как фактор сдерживания России", передаёт "ПолитНавигатор".
Срок пребывания военных кораблей в Чёрном море ограничен Конвенцией Монтрё: корабли нечерноморских стран могут находиться в этой акватории не больше, чем 21 сутки.

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