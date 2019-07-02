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США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC
02 июля 2019, 02:39 • 72 • Политика
Разведка США назвала "проблему" российских гиперзвуковых ракет "Авангард". По мнению американских спецслужб, ракеты слишком дорогие, и их невозможно произвести больше 60 штук.
Россия не произведет больше 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как не найдет поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками. Об этом заявляет американский телеканал CNBC со ссылкой на разведку США.
Вместе с тем они признают, что российские гиперзвуковые ракеты встанут на боевое дежурство уже в 2020 году. Телеканал отмечает, что это станет существенным шагом для армии России, который позволит обойти США и Китай в области гиперзвуковых вооружений.
Напомним, что впервые о российском гиперзвуковом оружии стало известно во время обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в мае 2018 года. Тогда в США заявляли, что Россия не располагает подобным оружием. В декабре российские военные опубликовали видео последних испытаний "Авангарда". Выяснилось, что Россия не только обладает гиперзвуковым оружием, но и что его характеристики даже выше, чем предполагалось изначально.
В Китае также провели испытания собственных гиперзвуковых ракет. А США официально признали, что не имеют защиты от данного типа вооружений и не обладают аналогами гиперзвуковых ракет.
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