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США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC

02 июля 2019, 02:39  •  72 • Политика
Разведка США назвала "проблему" российских гиперзвуковых ракет "Авангард". По мнению американских спецслужб, ракеты слишком дорогие, и их невозможно произвести больше 60 штук.
Россия не произведет больше 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как не найдет поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками. Об этом заявляет американский телеканал CNBC со ссылкой на разведку США.
"Ожидается, что они не произведут более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей", - утверждают американские спецслужбы.
Вместе с тем они признают, что российские гиперзвуковые ракеты встанут на боевое дежурство уже в 2020 году. Телеканал отмечает, что это станет существенным шагом для армии России, который позволит обойти США и Китай в области гиперзвуковых вооружений.
Напомним, что впервые о российском гиперзвуковом оружии стало известно во время обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в мае 2018 года. Тогда в США заявляли, что Россия не располагает подобным оружием. В декабре российские военные опубликовали видео последних испытаний "Авангарда". Выяснилось, что Россия не только обладает гиперзвуковым оружием, но и что его характеристики даже выше, чем предполагалось изначально.
В Китае также провели испытания собственных гиперзвуковых ракет. А США официально признали, что не имеют защиты от данного типа вооружений и не обладают аналогами гиперзвуковых ракет.

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