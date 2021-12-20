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США нашли "козлов отпущения": Литва готова на сделку с Украиной

20 декабря 2021, 12:05  •  90 • Политика
Литва готова передать Украине летальное оружие, но поставщиками выступают Соединённые Штаты. Выходит, Штаты нашли "козлов отпущения" для сделки.
Вашингтон в очередной раз нашёл "козлов отпущения". Уже не в первый раз США пользуется услугами других стран, чтобы поставить оружие на Украину. На этот раз передатчиком вооружения выступила Литва.
В оборонном ведомстве Литвы выразили готовность передать Киеву летальное оружие.
Ранее экономист Василий Колташов высказал мнение, что Украина получила "нож в спину" от Литвы. Речь идёт об энергетическом вопросе. Эксперт полагает, что западные партнёры подставили Киев, решив не вести войну с русским газом.

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