|
США нашли "козлов отпущения": Литва готова на сделку с Украиной
20 декабря 2021, 12:05 • 90 • Политика
Литва готова передать Украине летальное оружие, но поставщиками выступают Соединённые Штаты. Выходит, Штаты нашли "козлов отпущения" для сделки.
Вашингтон в очередной раз нашёл "козлов отпущения". Уже не в первый раз США пользуется услугами других стран, чтобы поставить оружие на Украину. На этот раз передатчиком вооружения выступила Литва.
В оборонном ведомстве Литвы выразили готовность передать Киеву летальное оружие.
Ранее экономист Василий Колташов высказал мнение, что Украина получила "нож в спину" от Литвы. Речь идёт об энергетическом вопросе. Эксперт полагает, что западные партнёры подставили Киев, решив не вести войну с русским газом.
Подпишитесь на нас
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2021, 22:10
|
16 декабря 2021, 15:20
|
15 декабря 2021, 12:30
|
19 декабря 2021, 17:25
|
18 декабря 2021, 14:35
|
18 декабря 2021, 14:35
|
15 декабря 2021, 06:40