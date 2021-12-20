Литва готова передать Украине летальное оружие, но поставщиками выступают Соединённые Штаты. Выходит, Штаты нашли "козлов отпущения" для сделки.

Вашингтон в очередной раз нашёл "козлов отпущения". Уже не в первый раз США пользуется услугами других стран, чтобы поставить оружие на Украину. На этот раз передатчиком вооружения выступила Литва.

В оборонном ведомстве Литвы выразили готовность передать Киеву летальное оружие.

Ранее экономист Василий Колташов высказал мнение, что Украина получила "нож в спину" от Литвы. Речь идёт об энергетическом вопросе. Эксперт полагает, что западные партнёры подставили Киев, решив не вести войну с русским газом.