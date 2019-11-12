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США нашли "худший кошмар" для нашей страны. Правда, Россия не испугалась

12 ноября 2019, 01:24  •  85 • В мире
Американское издание "The National Interest" нашло слабое место России. Журналисты считают, что "худший кошмар" для нашей страны настанет, если США начнут продавать атомные подлодки своим союзникам. Правда, потом американские корреспонденты вспомнили, что у России есть "оружие Судного дня", поэтому она не очень испугается.
Журнал "The National Interest" считает, что нашел ахиллесову пяту Москвы. По мнению американских журналистов, российские власти будут в ужасе, если США будет поставлять атомные подводные лодки своим союзникам. Тогда Америка усилит своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а страны-союзники нарастят военную мощь. Сотрудники журнала считают, что продажа американских субмарин класса "Вирджиния" Австралии может уменьшить роль Китая.
"Соединённые Штаты и Австралия получат существенные преимущества от совместного базирования, материально-технического обеспечения, обучения и многих других аспектов", - говорится в материале.
Однако в октябре 2019 года то же американское издание писало про "настоящее оружие Судного дня", которое есть у русских. Так журналисты назвали атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Поэтому Россия вряд ли испугается продажи подлодок США.

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