США нашли "худший кошмар" для нашей страны. Правда, Россия не испугалась

Журнал "The National Interest" считает, что нашел ахиллесову пяту Москвы. По мнению американских журналистов, российские власти будут в ужасе, если США будет поставлять атомные подводные лодки своим союзникам. Тогда Америка усилит своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а страны-союзники нарастят военную мощь. Сотрудники журнала считают, что продажа американских субмарин класса "Вирджиния" Австралии может уменьшить роль Китая.

"Соединённые Штаты и Австралия получат существенные преимущества от совместного базирования, материально-технического обеспечения, обучения и многих других аспектов", - говорится в материале.

Однако в октябре 2019 года то же американское издание писало про "настоящее оружие Судного дня", которое есть у русских. Так журналисты назвали атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Поэтому Россия вряд ли испугается продажи подлодок США.