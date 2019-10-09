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США нашли оправдание уничтожения России с помощью ГРУ, но их план стоит "потери адекватности" - эксперт

09 октября 2019, 15:24  •  95 • Политика
Эксперт показал, как США нашли безотказное оправдание уничтожения России, однако отметил, что их план стоит "потери адекватности" - самих же американцев.
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб "раскрыла" работу "совершенно секретного" российского спецподразделения. По утверждению автора, якобы именно эта группа Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе.
"Мы забыли, насколько безжалостными могут быть русские", - цитирует СМИ отставного офицера военной разведки.
По утверждению автора публикации Майкла Швирца, которое он основывает на заявлениях сотрудников разведки из сразу четырех западных стран (правда, не указывает, каких именно), "совершенно секретное" российское подразделение работало в Европе с десяток лет.
На этом все. Мало того, что из заявления офицера следует, что западная разведка 10 лет не могла выявить это подразделение, так теперь еще и абсолютно неясно, когда именно русские активизируются, что именно делают и как... Словом, сплошная путаница. Однако для громкого заголовка о России, якобы дестабилизирующей ситуацию в Европе, сказанного хватило.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио "Спутник" высказался о заявлениях отставника. Он подчеркнул, все подобные выводы основываются на извечном тезисе о вине России. В подобной ситуации не нужны доказательства сказанного. И бедой всему "мифологическое мышление" наших оппонентов, которое делит мир на плохих и хороших. Фактически именно такое мифологическое мышление и стало для США безотказным оправданием уничтожения России - в данном случае на идеологическом уровне. Но все мы знаем о том, что Россия прописана для США как противник во множестве реальных документов.
"Они, мол, империя добра, мы - империя зла, которая должна их подрывать просто потому, что ничего другого она делать не должна, - пояснил Журавлев. - Конкретные страшилки будут добавляться: вот пройдут выборы - и выяснится, что Россия опять в них вмешивалась, прольется ливень - и выяснится, что Россия вмешивалась. Страшилкой будет всё".
Но главная проблема в том, что жители стран Запада беззаветно верят даже в самые удивительные истории о России. Это показала и первая холодная война, это показывает и то, что происходит сегодня, добавил Журавлев. В результате под гнетом таких страшилок они "полностью теряют адекватность - вот что жаль", резюмировал эксперт.

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