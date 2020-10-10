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США нашли объяснение отсутствию собственной вакцины от COVID-19: "Россия пытается помешать"
10 октября 2020, 02:40 • 57 • В мире
Соединённые Штаты нашли причину отсутствия собственной вакцины от COVID-19. Дело не в неторопливости учёных, особо тщательных клинических испытаниях и даже не в бюрократических проволочках. "Россия пытается помешать", - считают в США.
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия не даёт возможности его стране создать собственную вакцину от коронавируса. И в этом ей помогают Китай и Иран.
"Я бы сказал, что три игрока - Китай, Россия и Иран - пытаются помешать нам получить вакцину", - произнёс Эванина.
По мнению контрразведчика, американскую вакцину эти страны совершают попытки украсть. В эфире программы телекомпании Hearst он также отметил, что у России вряд ли получится разработанную вакцину предоставить всему миру.
Чем продиктованы такие заявления, Эванина не пояснил.
Ранее сообщалось, что в США разрабатываются сразу несколько вакцин от COVID-19. В сентябре работа над одной из них была прекращена из-за возникновения нежелательных побочных эффектов у испытуемых. В конце месяца стало известно о прерывании клинических испытаний ещё одного состава. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов сообщило разработчикам вакцины, что возникли дополнительные вопросы, которые касаются исследований, проводящихся между вторым и третьим этапом.
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