США нашли объяснение отсутствию собственной вакцины от COVID-19: "Россия пытается помешать"

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия не даёт возможности его стране создать собственную вакцину от коронавируса. И в этом ей помогают Китай и Иран.

"Я бы сказал, что три игрока - Китай, Россия и Иран - пытаются помешать нам получить вакцину", - произнёс Эванина.

По мнению контрразведчика, американскую вакцину эти страны совершают попытки украсть. В эфире программы телекомпании Hearst он также отметил, что у России вряд ли получится разработанную вакцину предоставить всему миру.

Чем продиктованы такие заявления, Эванина не пояснил.

Ранее сообщалось, что в США разрабатываются сразу несколько вакцин от COVID-19. В сентябре работа над одной из них была прекращена из-за возникновения нежелательных побочных эффектов у испытуемых. В конце месяца стало известно о прерывании клинических испытаний ещё одного состава. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов сообщило разработчикам вакцины, что возникли дополнительные вопросы, которые касаются исследований, проводящихся между вторым и третьим этапом.