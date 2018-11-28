«США нашли формальный повод»: Совфед — о возможной отмене встречи Трампа и Путина

В Совфеде отреагировали на возможную отмену президентом США Дональдом Трампом встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, сенатор Владимир Джабаров отметил, что «США нашли формальный повод».

Напомним, ранее The Washington Post процитировал Трампа: «Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии». Эти слова относились к предстоящей встрече лидеров на G20 в Аргентине.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Вашингтон хочет использовать инцидент в Керченском проливе в качестве формального повода.

«Хозяин — барин, Трамп сам принимает решения: встречаться с нашим президентом или нет. В итоге возможность встречи останется только его решением, - заявил Джабаров. - Также я думаю, что не может повлиять на проведение переговоров инцидент в Керченском проливе, поскольку понятно, что в той ситуации Украина злостно нарушила правила судоходства в этом регионе».

Он отметил, что сейчас США просто не настроены вести адекватный диалог с Москвой. И явно не идет речи о вариантах и способах улучшений двусторонних взаимоотношений.

Джабаров также говорит, что несмотря на все злопыхания, встреча американского и российского президента сможет состояться. Возможно, чуть позже, но тем не менее диалог будет. Что же касается заявлений американского лидера, то, как отмечает Джабаров, Россия к ним уже привыкла.