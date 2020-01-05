«США нарушили суверенитет»: парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск со своей территории

Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия на своей территории, а также за остановку сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с ИГ*. МИД страны также передал ноту протеста послу США в Багдаде после того, как Вашингтон осуществил на территории республики удары, в результате которых был убит иранский генерал Касем Сулеймани. И. о. премьера Ирака Адель Абд аль-Махди отметил, что власти государства не давали американцам разрешения на проведение операции. Однако эксперты сомневаются, что Соединённые Штаты легко согласятся вывести свои войска из Ирака.

Парламент Ирака на экстренном заседании проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране, сообщает РИА Новости. Соответствующую рекомендацию в парламент внёс исполняющий обязанности премьер-министра страны Адель Абд аль-Махди.

Согласно результатам голосования, правительство должно принять меры по прекращению любого иностранного военного присутствия и обеспечить запрет на использование воздушного пространства страны в военных целях. Кроме того, было принято решение об остановке сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства». Принятое решение вступило в силу сразу после голосования.

Ранее МИД Ирака передал ноту протеста послу США в Багдаде Мэтью Теллеру в связи с американскими ударами на территории республики, которые в ведомстве назвали вопиющим нарушением суверенитета республики и всех международных норм и законов.

Кроме того, Адель Абд аль-Махди заявил, что США уведомили иракское правительство об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения, однако Багдад не давал разрешения на операцию.

Напомним, в ночь на 3 января в результате спецоперации США в окрестностях аэропорта Багдада был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что атака была совершена по приказу президента Дональда Трампа, так как, по мнению американской стороны, генерал якобы имел отношение к антиамериканским протестам в Багдаде, в ходе которых начались беспорядки и пострадало посольство Соединённых Штатов. Помимо этого в Пентагоне заявили, что Сулеймани якобы ответственен за нападения на американских военных и дипломатов в Ираке.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи и президент исламской республики Хасан Рухани отвергли обвинения и пообещали жёстко ответить на убийство генерала. Как сообщает CNN, военный советник Хаменеи Хосейн Дехган заявил, что Иран нанесёт ответный удар по военным объектам США.

Мировое сообщество, в свою очередь, призвало Тегеран и Вашингтон избегать эскалации конфликта.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после гибели Сулеймани генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении срочного заседания Североатлантического совета в понедельник, 6 января. Заседание, темой которого станет обстановка в Ираке, намечено на 15:00 (17:00 мск).

Власть и население Ирака начали высказывать резкое недовольство тем, что делают американцы на территории их страны, заявил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Официального представителя соседней страны убили прямо на территории Ирака. Это, кончено, очень серьёзный вызов. Другое дело, что американцы не спрашивают разрешения. Они это оправдывают тем, что с 2001 года они ведут борьбу против международного терроризма и якобы имеют право наносить удары в любое время, в любом месте, по любому возможному противнику, который угрожает безопасности США», — заявил он.

Политолог добавил, что произошедшее ослабит борьбу с боевиками, так как для неё нужна координация усилий и обмен данными.

Протесты в Иране

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В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT усомнился в том, что США легко согласятся вывести свои войска с территории Ирака.

«Ирак — сокровищница природных ресурсов, в первую очередь нефти... И я не думаю, что американцы быстро захотят оттуда уйти... Ирак — слишком большой куш, чтобы так просто уйти. Но нужно понимать, что США придётся идти на риск, они должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться там с Ираном», — рассказал он.

Ранее министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера (страна представляет интересы США в Иране. — RT) после угроз американского лидера Дональда Трампа нанести удары по 52 иранским объектам, в том числе культурным. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест по поводу неприемлемых угроз, нарушающих международное право», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что Иран готов ответить на любые действия, направленные против национальной безопасности и территориальной целостности государства, а также назвали угрозы в отношении культурных объектов Ирана военным преступлением.

Напомним, ранее Трамп пригрозил нанести удары по территории Ирана, если Тегеран совершит какую-либо атаку против США в ответ на убийство американской стороной под Багдадом генерала Касема Сулеймани.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави рассказал, что Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели Сулеймани.

Он пояснил, что Тегеран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации. Кроме того, Мусави заявил, что Тегеран после гибели Сулеймани не отказывается от переговоров с Вашингтоном по ядерной сделке, однако сперва ответит США.

Глубокую озабоченность произошедшим выразил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения ситуации.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.