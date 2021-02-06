США наращивают военное присутствие в Арктике

Начальник Генштаба ВС США ген. Джеймс МакКонвилл заявил о намерении Вашингтона разместить в Арктике дополнительную бригаду для сдерживания России и Китая в рамках принятой Пентагоном военной стратегии для сухопутных сил.

«У нас однозначно есть национальные интересы в Арктике. Ситуация там меняется, увеличивается свобода перемещений, и мы хотим защитить наши интересы»,

– сказал генерал.

Это заявление прозвучало сразу после подготовки арктической стратегии для американского флота. «Перед лицом усиливающейся агрессивности России на Крайнем Севере, которая является арктическим государством, и Китая, который претендует на звание приарктического государств, мы, Соединённые Штаты, должны поддерживать в регионе баланс сил, выгодный для нас и наших союзников», – подтвердил пресс-секретарь ВМФ США Кеннет Брэйтвейт.

В ближайшее время командование ВМФ США намерено отправлять больше судов в арктические моря, увеличивая количество и продолжительность учений в арктических условиях. Так, в марте 2020 года впервые со времён холодной войны в Баренцево море вошли четыре американских военных корабля.

Пентагон утверждает, что без военного присутствия США в Арктике мир и безопасность торговых путей в регионе окажутся под угрозой со стороны России и Китая. Под прикрытием таких заявлений американцы осуществляют милитаризацию Арктического региона.

Из-за таяния льдов в будущем вырастет количество торговых путей, проходящих через арктические морские воды. Эти пути свяжут экономическими отношениями 75% населения планеты. При этом на Арктику приходятся 13% мировых запасов нефти, а стоимость запасов всех полезных ископаемых там оценивается в $1 трлн. Из потенциальных месторождений газа на Земле 30% тоже расположены в Арктике.