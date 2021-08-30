США наращивают темпы охоты на русских. Организуют охоту в третьих странах мира, подвергая затем граждан России давлению на своей территории.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в беседе с РИА Новости рассказал о настоящей охоте на русских в третьих странах, организованной США.

Суть охоты проста. Граждан России задерживают на территории третьих стран, требуя затем экстрадиции. С 2008 года отмечены порядка 50 таких случаев. И статистика, по словам Лукьянцева, постоянно растёт. Оказываясь в США, граждан России не просто судят. На них, как подчеркнул дипломат, оказывается сильнейшее давление со стороны правоохранительных органов. Русских пытаются склонить к сотрудничеству. И претендовать на смягчение приговора они могут лишь в случае, если пойдут на сделку.

В том числе сказанное дипломатом оценил военкор Юрий Котенок. Он также называет происходящее не иначе как "охотой на русских", развязанной США. Ранее о своём опыте жертвы в США говорила Мария Бутина. Её арестовали в США, назвав незарегистрированным иностранным агентом, и держали в тюрьме долгое время, всячески оказывая давление.