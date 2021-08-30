Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Главная / Политика

США наращивают темпы охоты на русских

30 августа 2021, 14:20  •  35 • Политика
США наращивают темпы охоты на русских. Организуют охоту в третьих странах мира, подвергая затем граждан России давлению на своей территории.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в беседе с РИА Новости рассказал о настоящей охоте на русских в третьих странах, организованной США.
Суть охоты проста. Граждан России задерживают на территории третьих стран, требуя затем экстрадиции. С 2008 года отмечены порядка 50 таких случаев. И статистика, по словам Лукьянцева, постоянно растёт. Оказываясь в США, граждан России не просто судят. На них, как подчеркнул дипломат, оказывается сильнейшее давление со стороны правоохранительных органов. Русских пытаются склонить к сотрудничеству. И претендовать на смягчение приговора они могут лишь в случае, если пойдут на сделку.
В том числе сказанное дипломатом оценил военкор Юрий Котенок. Он также называет происходящее не иначе как "охотой на русских", развязанной США. Ранее о своём опыте жертвы в США говорила Мария Бутина. Её арестовали в США, назвав незарегистрированным иностранным агентом, и держали в тюрьме долгое время, всячески оказывая давление.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





35
Источник
Похожие новости
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
30 августа 2021, 08:50
"Даже Тихановскую так не мариновали": встречу Байдена и Зеленского перенесли
30 августа 2021, 08:50
"Вернуть" Крым и "развалить Россию": На Украине придумали новый план
30 августа 2021, 12:30
Почему Белый дом перенес встречу Байдена и Зеленского: политолог дал ответ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
26 августа 2021, 15:00
Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
25 августа 2021, 21:35
"Это катастрофа ": Журналистка об отказе украинцев спастись из Кабула на самолётах России
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.