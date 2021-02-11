США наращивает в Норвегии свою группировку у границ России

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Пентагон направил на базу Эрланн четыре бомбардировщика В-1 и 200 военнослужащих

Планы властей Норвегии по переброске на авиабазу около Тронхейма стратегических бомбардировщиков США свидетельствует об очередном шаге Пентагона по укреплению своей военщины у границ России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. "Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Захарова отметила, что в норвежском районе Тромсё подходит к концу строительство порта для обслуживания атомных подлодок Пентагона. Захарова отметила, что в норвежском районе Тромсё подходит к концу строительство порта для обслуживания атомных подлодок Пентагона.

Также ранее сегодня представитель отечественного внешнеполитического ведомства ответила на угрозы Брюсселя ввести новые санкции против Москвы, сообщает Общественная служба новостей. Если Евросоюз все-таки решится на такой шаг, то Россия отреагирует "соизмеримо". Как именно, дипломат не уточнила.

По данным СМИ, Минобороны США направило четыре бомбардировщика B-1 и около 200 военнослужащих на норвежскую авиабазу Эрланн.

Напомним, накануне американское издание Business Insider вышло со статьей, в которой говорилось о тревоге Пентагона, которую у них вызывает растущий флот ВС РФ, особенно подлодки, базирующиеся в северных морях страны. Военные США сокрушаются, что наши субмарины ходят бесшумно и долго, а удары наносят на дальние расстояния.

