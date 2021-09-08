Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
США подали России долларовый сигнал
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

США напомнили Зеленскому о долге или передали привет через материал CNN о вагнеровцах

08 сентября 2021, 18:20  •  235 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Украинский блогер считает, что скандальная публикация никак не отразится на политической жизни внутри Незалежной
Появившийся сегодня на телеканале CNN материал-бомба об авторах и исполнителях спецоперации по захвату киевским режимом 33 россиян, которых в СМИ называют бойцами ЧВК Вагнера, есть ничто иное, как сигнал американцев президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он кое-что должен заокеанским кураторам Незалежной. К такому выводу пришел известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.
Комментируя изданию "Взгляд" скандальный материал он заметил, что для самих США не в новинку проводить подобные террористические операции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно штатовские специалисты помогали силовикам из СБУ с разработкой и осуществлением плана по выманиванию из РФ и попыткой задержания такой большой группы российских граждан.
В публикации интересно другое – цель ее появления именно сегодня. По мнению Шария, таким образом американцы решили передать пану Зеленскому "большой привет" после его недавней поездки в США, чтобы дать понять ему, что "он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита".
Одновременно, считает блогер, CNN смогло вырвать эксклюзив из рук британского издания Bellingcat, который уже больше года обещает обнародовать свое расследование о том, как окружение Владимира Александровича якобы сорвало операцию по захвату "33 богатырей" (как из назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко).
Шарий предположил, что с Bellingcat каким-то образом о непубликации их материала договорился соратник пана Зеленского – руководитель его администрации Андрей Ермак. Вот они там все это время и придумывают разные "отмазки" и бесконечно переносят дату обнародования компромата.
Журналист уверен, что любое афиширование данных о той истории вообще никак не повлияет на внутриполитическую жизнь на Украине, поскольку там до проваленной операции никому нет дела.
"Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает", – полагает политик.
Также он обратил внимание, что пассажиры самолета с "вагнеровцами", которых намечалось после вылета из Минска посадить в украинском аэропорту, подвергались опасности во много раз большей, нежели находившиеся на борту рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.
"Давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с (белорусским оппозиционером Романом) Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять? Но мировое сообщество в таких случаях говорит: "Это другое!" – констатировал Шарий.
Ранее в среду телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что США поддерживали финансово и советами операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
В ФСБ подтвердили информацию, что американцы участвовали в проведении спецоперации против наших граждан

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





235
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
08 сентября 2021, 12:50
"Зеленский закатил истерику": Украинский источник сообщил, что Кличко запретили появляться на ТВ
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату &quo...
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока ...
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.