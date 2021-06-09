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США напомнили Украине об "инструментах" для движения в НАТО
09 июня 2021, 00:10 • 79 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Киева есть инструменты, чтобы двигаться по пути, ведущем страну в НАТО.
В американском Госдепе прокомментировали намерения Украины быстрее стать частью военного блока. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, у Киева для этого есть инструменты.
Он пояснил, что Киев может продолжать двигаться по пути, который приведет Незалежную в Североатлантический альянс.
По его словам, Вашингтон поддерживает членство Украины в НАТО. При этом сейчас речь идет о движении "в сторону готовности к членству в будущем".
Ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом Зеленский призвал предоставить "детальный план" принятия Незалежной в Альянс. Как передал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в беседе украинский лидер подчеркнул, что страна по своим "ценностям" является неотъемлемой частью Европы.
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