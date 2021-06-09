США напомнили Украине об "инструментах" для движения в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Киева есть инструменты, чтобы двигаться по пути, ведущем страну в НАТО.

В американском Госдепе прокомментировали намерения Украины быстрее стать частью военного блока. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, у Киева для этого есть инструменты.

Он пояснил, что Киев может продолжать двигаться по пути, который приведет Незалежную в Североатлантический альянс.

По его словам, Вашингтон поддерживает членство Украины в НАТО. При этом сейчас речь идет о движении "в сторону готовности к членству в будущем".

Ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом Зеленский призвал предоставить "детальный план" принятия Незалежной в Альянс. Как передал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в беседе украинский лидер подчеркнул, что страна по своим "ценностям" является неотъемлемой частью Европы.