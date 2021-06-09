Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "С...
Главная / Политика

США напомнили Украине об "инструментах" для движения в НАТО

09 июня 2021, 00:10  •  79 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Киева есть инструменты, чтобы двигаться по пути, ведущем страну в НАТО.
В американском Госдепе прокомментировали намерения Украины быстрее стать частью военного блока. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, у Киева для этого есть инструменты.
Он пояснил, что Киев может продолжать двигаться по пути, который приведет Незалежную в Североатлантический альянс.
По его словам, Вашингтон поддерживает членство Украины в НАТО. При этом сейчас речь идет о движении "в сторону готовности к членству в будущем".
Ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом Зеленский призвал предоставить "детальный план" принятия Незалежной в Альянс. Как передал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в беседе украинский лидер подчеркнул, что страна по своим "ценностям" является неотъемлемой частью Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
08 июня 2021, 20:30
"Помогли вам ваши американцы?": Политолог рассказал, как Запад "кинул" Украину
08 июня 2021, 20:30
Онищенко о разговоре Зеленского и Байдена: "Артист разговорного жанра шумел"
08 июня 2021, 22:20
Почему Макрон получил по лицу: Эксперт назвал главную ошибку "прикреплённого"
08 июня 2021, 20:30
Ключевая ставка обречена. За Набиуллину "вступился" экономист: "Не стреляйте"
08 июня 2021, 22:20
Россию хотят заставить платить за MH17. Суд в Нидерландах лишь тянет время - Рожин
08 июня 2021, 20:30
Минфин оправдался за зама Силуанова: "Выглядит как-то комично"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
07 июня 2021, 06:55
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
05 июня 2021, 10:00
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
04 июня 2021, 08:20
28 июня 2021 года Банк международных расчётов сдаётся России и Китаю?
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
02 июня 2021, 01:20
«Отныне вам не щит…»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.