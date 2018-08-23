«США наплевали на правила ВТО»: Китай ввёл ответные пошлины на американские товары

Китай ввёл ответные 25%-ные пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму $16 млрд. Пекин также выразил протест в связи с ограничительными мерами в сфере торговли, принятыми Вашингтоном. В КНР заявили, что намерены инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации. Эксперты считают, что Соединённые Штаты действительно нарушают правила ВТО, «ведя экономическую войну со всем миром». Кроме того, аналитики убеждены, что повышение пошлин негативно отразится на темпах роста мировой торговли и экономики.

КНР в качестве ответа на действия США ввела пошлины в размере 25% на импорт американских товаров общей стоимостью $16 млрд. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Пошлины Китая официально вступили в силу в 12:01 по местному времени (07:01 мск. — RT)», — проинформировал телеканал.

Среди ключевых категорий американских товаров, которые будут облагаться пошлинами, — автомобили, сельскохозяйственная продукция и морепродукты, а также товары химической промышленности, медицинское оборудование и продукция энергетического сектора.

Пекин также выразил протест в связи со вступлением в силу новых ввозных пошлин США в отношении китайских товаров. Власти Китая вынуждены принять ответные меры, говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.

«Американская сторона, не считаясь с мнением других, 23 августа ввела повышенные пошлины в 25% на импорт китайских товаров объёмом $16 млрд​​​. Эти действия очевидно являются нарушением принципов ВТО. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Пекин заявил, что намерен инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации.

«В то же время для защиты свободной торговли и многосторонней системы, а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай посредством механизма урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин», — подчеркнули в Министерстве коммерции Китая.

Пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $16 млрд, начали действовать с четверга, 23 августа. В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции, среди которых двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели, а также ряд других товаров. Это вторая часть вводимых Вашингтоном 25%-ных пошлин на китайские товары общей суммой $50 млрд.

Первая часть пошлин была введена 6 июля нынешнего года. Тогда в списке оказались продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры и велосипеды.

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Reuters

© Denis Balibouse

«США наплевали на правила ВТО и буквально растёрли их. Потому что они вводят пошлины вне зависимости от производящей компании. Они вводят пошлины на ввоз какой-то продукции из какой-то страны в целом. Это грубое нарушение правил ВТО. Причём они вводят эти пошлины под предлогами, которые не признаются ВТО достаточными», — заявил в беседе с RT эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

Он отметил, что китайский импорт в США намного превышает обратный поток — и Вашингтон путём ввода пошлин пытается изменить ситуацию, уменьшая поставки китайских товаров.

У Соединённых Штатов огромные долги перед КНР, подчеркнул руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

«Но тут много путей: Китай, наоборот, предлагал увеличить поставки высокотехнологичной продукции из Америки, но США от этого категорически отказываются», — уточнил эксперт.

По его мнению, в дальнейшем можно ожидать ухудшения противостояния США и других стран в экономической сфере.

«Сейчас Америка пошла на всё. Не только Китай, но даже Турция попала под эти меры. У США сейчас огромный внешний долг. И делается попытка как-то решить эти вопросы. Штаты мало производят и в основном импортируют продукцию», — отметил Островский.

Экономисты полагают, что торговые ограничения между США и Китаем будут негативно влиять на рост мировой торговли. В этом убеждён главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

«Именно её рост выступал одним из драйверов для развивающихся экономик в последние десятилетия. Мы уже видим негативные процессы замедления роста китайской экономики, растут риски нестабильности на азиатских рынках — в этих условиях усиление протекционизма может негативно сказаться на спросе со стороны Китая на товары и ресурсы из развивающихся стран», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Экономическая война со всем миром

С 23 марта Соединённые Штаты ввели пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все государства, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 июня.

Позднее в связи с мерами, принятыми Вашингтоном, ряд государств, в числе которых Россия, Канада, Мексика, Швейцария, Индия, Норвегия и страны ЕС, инициировали иски во Всемирную торговую организацию.

Несмотря на то что в мае 2018 года в ходе переговоров китайские и американские власти договорились не вступать в состояние торговой войны, позднее Дональд Трамп заявил, что «не удовлетворён» торговыми переговорами с КНР.

После этого в июле США и Китай обложили дополнительной ввозной пошлиной товары на сумму $24 млрд на взаимной основе.

По мнению Трампа, китайские фирмы систематически нарушают «права на американскую интеллектуальную собственность». Кроме того, американский лидер уверен, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике.

«США не могут далее терпеть потерю технологий и интеллектуальной собственности из-за нечестных методов торговли. Новые пошлины необходимы для того, чтобы предотвратить дальнейшую нечестную передачу американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю», — говорилось в заявлении Трампа, размещённом на сайте Белого дома.

10 августа Дональд Трамп сообщил, что вдвое повышает пошлины на алюминий и сталь из Турции. В ответ турецкие власти ввели дополнительные пошлины на ряд американских товаров, а в понедельник, 20 августа, Анкара обратилась с жалобой в ВТО.

«Американцы объявили экономическую войну всему миру», — уверен Вячеслав Холодков. Он подчеркнул, что повсеместное введение пошлин направлено на главных экономических соперников США, в числе которых Китай.