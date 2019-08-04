США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил охват новых санкций

В США объяснили, кого в России коснутся новые антироссийские санкции. Под прицелом Центробанк России и Фонд национального благосостояния. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Речь идет о санкциях, которые власти США планирует ввести против России из-за "дела Скрипалей". Формальным поводом послужило не предоставление Москвой гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Предполагается, что санкции вступят в силу с 19 августа.

Сообщается, что новые санкции не затронут российский госкомпании. Вместо этого экономические ограничения коснутся министерств России, а также Центробанка и Фонда национального благосостояния.

Кроме того, санкции распространятся на российский госдолг. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга не в рублях, а также кредитовать российское правительство. Кроме того, санкции ограничат экспорт в Россию ряда материалов, товаров и техники.