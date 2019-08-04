Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России нужны разные корабли
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
Каким будет будущее ВМФ России, взгляд из США: The National Interest проанализир...
На пятых Армейских международных играх в Подмосковье впервые выступили женские т...
Главная / Политика

США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил охват новых санкций

04 августа 2019, 10:09  •  139 • Политика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России. Под прицелом Вашингтона находятся Центробанк России и Фонд национального благосостояния. Санкции должны вступить в силу уже с 19 августа.
В США объяснили, кого в России коснутся новые антироссийские санкции. Под прицелом Центробанк России и Фонд национального благосостояния. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.
Речь идет о санкциях, которые власти США планирует ввести против России из-за "дела Скрипалей". Формальным поводом послужило не предоставление Москвой гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Предполагается, что санкции вступят в силу с 19 августа.
Сообщается, что новые санкции не затронут российский госкомпании. Вместо этого экономические ограничения коснутся министерств России, а также Центробанка и Фонда национального благосостояния.
Кроме того, санкции распространятся на российский госдолг. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга не в рублях, а также кредитовать российское правительство. Кроме того, санкции ограничат экспорт в Россию ряда материалов, товаров и техники.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
03 августа 2019, 21:09
Зеленский заявил о встрече с Трампом в сентябре, но США не подтвердили
03 августа 2019, 17:54
Любовь Соболь задержали при попытке уехать на такси
03 августа 2019, 11:24
Премий не заработал: стала известна зарплата Зеленского
03 августа 2019, 17:54
"Соберите волю в кулак, мужества наберитесь": Мутко резко высказался о властях затопленного Приангарья
04 августа 2019, 03:39
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
04 августа 2019, 10:09
В России вступил в силу закон о страховании граждан от ЧС
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 августа 2019, 06:54
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
04 августа 2019, 00:24
"Куда высылать деньги?" Донаты на штраф Соболь начали собирать через пару м...
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признатьс...
04 августа 2019, 01:54
Анатомия протеста: Бунтари вооружились пистолетами и «мертвыми душами»
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
28 июля 2019, 18:39
«Удар по союзникам»: почему в США выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
28 июля 2019, 22:09
Западные СМИ надеются на всероссийский Майдан после разгона оппозиционных митингов в Москве
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.