США наносят удар по энергобезопасности Европы

Автор:

Павленко Дмитрий

Соединённые Штаты Америки не оставляют упорных попыток сорвать строительство магистрального трубопровода «Северный поток-2», который в настоящее время прокладывается ведущими российскими и европейскими газовыми компаниями по дну Балтийского моря и уже немногим более чем через год должен заработать на полную мощность. И кажется, что у зловредных противников трубы появился шанс если не полностью заморозить прокладку, то в очередной раз потрепать нервы тем, кто в неё вложился.

Несколько дней назад Европарламент принял резолюцию, призывающую остановить строительство «Северного потока-2». В документе подчёркивалось, что газопровод является политическим, а не экономическим проектом и якобы представляет «угрозу европейской энергетической безопасности».

По факту евродепутаты повторили все те обвинения в адрес совместного проекта «Газпрома» и ряда ведущих европейских энергетических компаний, которые изначально озвучивались Вашингтоном и его наиболее преданными «шестёрками» в Старом Свете. Буквально накануне голосования в Страсбурге очередной выпад в отношении «Северного потока-2» совершила Палата представителей конгресса США, единогласно высказавшаяся о необходимости противодействия проекту и введения против него санкций. Несмотря на всю декларативность этих заявлений и постановлений, констатации подлежит тот факт, что давление на основного европейского актора и выгодополучателя строительства — Германию — с каждым разом увеличивается.