США нанесли удар по лучшим людям России • 316 • Аналитика © AFP 2021 / Wakil Kohsar Пока американцы драпают из Афганистана, теряя тапки и бронетехнику, в разоренной ими стране разворачивается подлинная трагедия. Сюжет ее, к сожалению, хорошо знаком. В период оккупации многие афганцы начали сотрудничать с американскими военными. Сейчас все они страшатся мести со стороны талибов. Лишь единицам — вроде назначенного американцами президента страны — удалось умотать на запасной аэродром за границей. Остальные коллаборационисты умоляли американских дипломатов дать им визу, отчаивались, кидались в другие посольства. Однако страны — члены НАТО, годами державшие свой контингент в Афганистане, не дали союзникам ни малейшего шанса на выживание. Они были заняты собой: паковали вещи, жгли документы в посольствах, загружались в самолеты. Новый акт трагедии разыгрался в аэропорту Кабула. Обезумевшие от ужаса афганцы ломились на взлетно-посадочную полосу, американские военные отстреливались, прикрывая бегство "белых сахибов". Несколько человек были убиты. Ничего нового в этой истории нет. Точно так же американцы бежали из Сайгона. Работавшие на них южные вьетнамцы тогда толпами штурмовали американское посольство, вплавь бросались за уходящими американскими транспортами: так страшно им было оставаться на родине и давать ответ за свои преступления, совершенные по приказу оккупантов. С пугающей регулярностью от рук партизан гибнут сегодня военные переводчики и переводчицы, работающие на американцев в Ираке. Зачастую человек начинает получать угрозы, просит помочь с американской визой, однако ему, натурально, отказывают. Вскоре коллаборациониста находят расстрелянным — иногда вместе с родными и близкими. Уже сейчас счет убитым идет на тысячи. Страшно представить, что будет с этими бедолагами зимой, после анонсированного вывода американских войск из Ирака. Даже американские военные, не самые сентиментальные люди на свете, просят свое правительство проявить хоть чуть-чуть человечности и помочь сотрудникам, работающим на них в оккупированных странах. Но нет, политика Штатов остается неизменной. Это постоянное и демонстративное предательство доверившихся. Судьба американских коллаборационистов, как видим, печальна. Почему же ряды их никак не редеют? Зачем люди в самых разных странах мира идут на эту грязную и опасную работу? Причем не только в нищем Афганистане, но и в когда-то благополучной советской Прибалтике? Тут дело в том, что будущие полицаи выращиваются американским режимом по всему миру, так сказать, в три этапа. Сначала это просто приверженцы прогрессивной глобальной повестки. Активисты, борцы за все хорошее против всего плохого. Многие из них будут заниматься своими прекрасными делами всю жизнь и останутся честными гражданами. Но часть в какой-то момент осознает, что главным врагом прогресса является — внезапно — их собственная страна и населяющий ее, сугубо неправильный народ. На этом этапе светлоликий активист пытается выписаться из своего народа. Он продолжает нести актуальную повестку, сортировать мусор и пить свой веганский латте, однако он все больше закукливается в узкой тусовке. И одновременно чувствует свою принадлежность к касте светлоликих сверхлюдей, которые живут сегодня в сотнях мегаполисов, от Найроби до Пекина, от Буэнос-Айреса до Москвы. Но годы идут, активист стареет, вокруг ничего не меняется. Страна все та же, неправильная, народ все тот же, неправильный, а он тут такой сверхчеловек, весь в белом. И вот у активиста рождаются мстительные мечты о том, как в его страну зайдут наконец-то правильные демократы из главной Демократии, от души отдемократизируют все, что движется, а его, активиста, назначат гауляйтером над неправильным народом. Ну или хотя бы полицаем на подхвате. Начнет он получать хорошую зарплату в долларах и курощать подведомственное население. У полицаев с постсоветского пространства мечты эти проигрываются в двух сериях. В первой — прогрессоры при помощи американских военных расправляются со своим неправильным населением. Во второй — идут на Москву. В таких фантазиях многие наши современники живут десятилетиями. Мстительность, завистливость, мечта о хозяине — это первичные признаки лузера, конечно. Однако лузерство — это состояние мозга, а не кошелька. Среди латентных полицаев множество мажоров и рантье, зачастую это небедные и успешные граждане. Так внутри страны — пока еще независимой и неотдемократизированной — выращивается целая страта людей, которые при случае счастливы будут сдать свою родину оккупантам даже не для получения неких ништяков, а просто чтобы покуражиться над своими соотечественниками. Все эти процессы в химически чистом виде протекали на наших глазах на Украине, в Грузии, в странах Прибалтики. Да что далеко ходить? В свое время общественность так возмутил казус "Коли из Уренгоя" именно потому, что здесь очень наглядно был виден процесс превращения хорошего русского мальчика в будущего полицая. Из Кибальчиша в Плохиша, быстро и недорого — за поездку в Германию всего лишь. Время от времени американцы в очередной раз кидают своих союзников: не приходят на помощь в военных конфликтах, к примеру. Возьмите грузин в 2008-м или курдов в 2019-м. Что ж, союзники гибнут. Но на смену им идут новые — прямо как лемминги на суицид. Снедаемые страстью выписаться из своего народа, эти граждане не понимают — вернее, не хотят, боятся понять — одну простую вещь. Они могут сколько угодно считать себя космополитами, нон-стоп кричать самые правильные кричалки и называть свою родину исключительно "эта страна". Шерифа эти выкрики индейцев совершенно не волнуют. Для американцев они остаются категорически чуждыми дикарями — иногда опасными, с Калашниковым, иногда забавными — с вышиванками и кастрюлями на головах. Никакой веганский латте и оксфордский прононс не заставят западных контрагентов признать полицаев равными партнерами. Если понадобится, их будут уничтожать с таким же равнодушием, как и прочее население, и сдадут с особым цинизмом. Но погодите, ведь мы как бы в Европе. Это же не Ирак какой-то, к нам особое отношение, думают несостоявшиеся полицаи. Но, увы, американцев не волнуют такие мелочи. Припомните судьбу Югославии. Американские бомбы, падавшие на европейскую столицу — Белград, убивали равно и сторонников Милошевича, и фанатов "западных ценностей". В бомбоубежищах одинаково тряслись от страха и старые коммунисты, и молодые глобалисты. Прогрессивная повестка никогда не спасала своих адептов от гнева белых господ. Глядя на то, что творится в Афганистане, как-то затрепетали, заволновались элиты на Украине и в Прибалтике. Позвольте, получается, что американцы могут уйти? Ну как бы да. Украина без газопровода стала чемоданом без ручки. У прибалтийских тигров, кроме долгов, нет ничего. Зачем они, собственно, американцам? Как военные плацдармы против России? Но, похоже, партнеры осознали, что это дело безнадежное и безумное. И да, они в любой момент могут уйти, оставив за собой руины, депрессию и голимую нищету. Полицаи, так мечтавшие проехать по Красной площади на американских танках, обломались и перепугались. Верхушка, понятно, заготовила для себя уютненькие запасные аэродромы. А вот низшим чинам оккупационной администрации предстоит, видимо, вернуться в реальность. Россия как цивилизационный центр постсоветского пространства позаботится о том, чтобы этот процесс прошел мягко и относительно безболезненно. А утешением за разбитые мечты станет то, что без американцев жизнь на лимитрофных территориях пойдет куда лучше. Хуже все равно уже некуда. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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