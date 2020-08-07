США нанесли удар по Германии "экономической дубиной". Смогут ли немцы отстоять "Северный поток - 2"?

Американская сторона пытается грубо нарушить суверенитет Германии путём введения экстерриториальных санкций против компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток - 2". Об этом заявил госминистр в МИД ФРГ Ниль Аннен.

Напомним, американские сенаторы отправили в ряд немецких компаний письма с угрозами разрушить их бизнес, если те продолжат оказывать поддержку проекту по строительству трубопровода. Под ударом оказался порт, принадлежащий компании Sassnitz GmbH. Там сейчас базируются российский трубоукладчик "Академик Черский" и баржа "Фортуна".

Как напомнил Аннен, европейская энергетическая политика определяется в Берлине и Брюсселе, но никак не в Вашингтоне. Более того, Германия сейчас председательствует в Евросоюзе и теперь она намерена укрепить европейский суверенитет и блокировать санкции США.

"Мы дали ясно понять нашим американским партнёрам, что не допустим оказания давления на наши компании", - цитирует слова Аннена издание Handelsblatt.

Как считает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, та грубая риторика, что задействовали американские сенаторы, шантажирующие немцев, не только нарушает нормы международного права, но и является грубым вмешательством во внутренние дела Берлина. Сейчас Вашингтон на полную катушку задействовал метод "экономической дубины".

"Всё это должно возмутить Берлин, ведь перед нами демонстрация неуважения Вашингтона", - сказал эксперт в интервью ИА "Экономика сегодня".

Однако политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер опасается, что немцы просто выгонят из порта российские корабли и не дадут им работать.

"В Берлине не способны вводить санкции против американцев, потому что у них для этого нет инструментов. Немцы слишком слабы для того, чтобы конкурировать с США", - прогнозирует он.

По мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта, если страны Европы не в состоянии отстоять свои интересы, стоит поднять вопрос о целесообразности существования ЕС. При этом приходится отбивать атаки от заокеанских "друзей", которым плевать на европейскую экономику.

"Северный поток - 2" является проектом, который не только всем выгоден, но и превосходит альтернативные инициативы с экологической точки зрения. Дело в том, что Германия отказывается от атомных станций и закрывает угольные станции.

Вашингтон не скрывает своей цели - ослабить Россию. Вот только кому нужна ослабленная Россия?

"Зачем нам сосед, с которым мы не можем торговать и развивать экономические отношения? Вдумайтесь в этот постулат - ослабить Россию. Это же значит вогнать в нищету народ. До такого цинизма опустилась либеральная политика", - подчеркнул политик в интервью телеканалу "360".