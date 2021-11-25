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Анкаре пришлось расплачиваться за самостоятельность

Падение курса турецкой лиры является последствием действий американских властей, которые разозлились на Анкару за ее излишнюю независимость. Такого мнения придерживаются турецкие аналитики.



Некоторые эксперты убеждены, что Соединенные Штаты Америки с большим недовольством наблюдают за тем, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган продолжает самостоятельно выстраивать отношения с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Журналисты местного издания Sabah напомнили: американский главнокомандующий Джо Байден еще несколько лет назад намекал турецким властям, что им не стоит поддерживать контакты с нашей страной. Однако Анкара решила, что имеет право на независимую политику и не отказалась от диалога с Москвой и Пекином.

В ответ на это вашингтонская администрация начала "террористическую финансовую атаку", утверждают турецкие аналитики. Впрочем, по мнению экспертов, эта спецоперация провалилась – американцам не удалось серьезно навредить Турции.

Журналисты добавили, что агрессивное поведение американских властей только сыграло на руку официальной Анкаре. Под давлением внешнего противника местные люди сильнее сплотились вокруг персоны турецкого главнокомандующего.

Кстати, недавно стало известно, что оппозиционеры захотели свергнуть Эрдогана из-за рекордного обвала лиры. Противники действующего президента настаивают на смене лидера.