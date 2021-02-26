США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"

ВВС США нанесли серию авиаударов по Сирии. Представитель Пентагона отчитался о главном "сигнале операции".

Серия мощных ударов была нанесена американскими силами по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, операция была проведена по приказу президента США Джо Байдена.

"По распоряжению президента Байдена вооружённые силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии", - сказал он, назвав это ответными мерами на атаки и угрозу американским военным.

По словам Кирби, эта операция "посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции".

Кроме того, отметил представитель Пентагона, серия авиаударов поспособствовала деэскалации общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке.