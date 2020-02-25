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США нанесли России урон. Пусть платят: Михеев о санкциях

25 февраля 2020, 01:09  •  101 • Политика
Политолог Сергей Михеев заявил, что Америка и другие страны должны компенсировать России ущерб от санкций. По его словам, секторальные санкции против России были введены незаконно, поэтому их нужно не только отменять, но и затребовать компенсацию многомиллиардных убытков.
Подводя итоги недели, политолог Михеев в эфире телеканала Царьград заявил о том, что санкции были одобрены после того, как был сбит Boeing MH17. В катастрофе поспешили обвинить Россию, использовав это как предлог для введения санкций, от которых пострадали прежде всего европейцы.
Никаких бонусов они не получили. Кто-то другой получил, а европейцы - нет. Я помню, как президент США Барак Обама приезжал в Европу и выкручивал им руки, требуя санкций против России,
- подчеркнул Михеев в эфире передачи "Михеев. Итоги".
Но теперь, когда становится понятно, что все обвинения в адрес нашей страны беспочвенны, становится также очевидным, что секторальные санкции против России были введены незаконно. А значит, России надо ещё и "компенсацию затребовать" за нанесённый многомиллиардный урон.
Они не порвали нашу экономику в клочья, но то, что они нанесли нам серьёзные убытки, - это точно,
- заявил обозреватель.

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