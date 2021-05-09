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США нанесли "удар в спину" Украине

09 мая 2021, 01:40  •  119 • Политика
В Белом доме вычеркнули слова своего представителя о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. "Заявили, что Карин оговорилась. А её слова не отображают официальную позицию Вашингтона. Удар в спину", - комментирует Александр Коц.
Украина получила очередной "удар в спину" от США. Белый дом буквально вычеркнул слова о поддержке вступления Украины в НАТО. Это можно воочию увидеть на официальном сайте главной резиденции президента США.
Речь идёт о словах заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Отвечая на вопросы журналистов, она сказала "ага", когда её спросили о поддержке вступления Украины в НАТО.
Я говорю, что Укр… - ага. Ага-ага. В… …как я и говорила, администрация Байдена сосредоточена на том, чтобы гарантировать, что двери НАТО всегда открыты для претендентов, когда они будут готовы и будут соответствовать всем критериям,
- гласит стенограмма разговора, приведённая на сайте Белого дома.
При этом первые слова, подтверждающие, что Белый дом поддерживает вступление Украины в НАТО, в прямом смысле перечёркнуты. В целости оставлена лишь часть про открытые двери и далее.
Позже в Вашингтоне заявили, что Карин оговорилась. А её слова не отображают официальную позицию Вашингтона. Удар в спину,
- комментирует военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.
Напомним, в апреле Украина и её президент Владимир Зеленский лезли из кожи вон, чтобы Незалежную хоть тушкой, хоть чучелом, но приняли в НАТО. Однако надежды на это не оправдались.

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