США нанесли "удар в спину" Украине

В Белом доме вычеркнули слова своего представителя о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. "Заявили, что Карин оговорилась. А её слова не отображают официальную позицию Вашингтона. Удар в спину", - комментирует Александр Коц.

Украина получила очередной "удар в спину" от США. Белый дом буквально вычеркнул слова о поддержке вступления Украины в НАТО. Это можно воочию увидеть на официальном сайте главной резиденции президента США.

Речь идёт о словах заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Отвечая на вопросы журналистов, она сказала "ага", когда её спросили о поддержке вступления Украины в НАТО.

Я говорю, что Укр… - ага. Ага-ага. В… …как я и говорила, администрация Байдена сосредоточена на том, чтобы гарантировать, что двери НАТО всегда открыты для претендентов, когда они будут готовы и будут соответствовать всем критериям,

- гласит стенограмма разговора, приведённая на сайте Белого дома.

При этом первые слова, подтверждающие, что Белый дом поддерживает вступление Украины в НАТО, в прямом смысле перечёркнуты. В целости оставлена лишь часть про открытые двери и далее.

Позже в Вашингтоне заявили, что Карин оговорилась. А её слова не отображают официальную позицию Вашингтона. Удар в спину,

- комментирует военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.

Напомним, в апреле Украина и её президент Владимир Зеленский лезли из кожи вон, чтобы Незалежную хоть тушкой, хоть чучелом, но приняли в НАТО. Однако надежды на это не оправдались.