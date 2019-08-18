США нанесли "космический" удар по России: Заблокирована поставка углеволокна для орбитального телескопа

Купленная США британская компания отказалась продавать России углеволокно для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М". К счастью, проект удалось спасти благодаря новому японскому поставщику. Подробности истории рассказала замглавы Физического института РАН Лариса Лихачева.

Запуск новейшей космической обсерватории запланирован на 2027 год. Точная дата напрямую зависит от финансирования проекта. При США активно вставляют "Спектру-М" палки в колеса.

До 2012 года основным поставщиком углеволокна для проекта была британская фирма. Однако после того, как её приобрели американцы, вместо высокомодульного углеволокна, необходимого для антенны обсерватории, стали приходить "теплые письма". Из-за этого пришлось срочно искать замену поставщику. И она нашлась в лице японской группы Sumitomo.

При этом произошедшее - не единичный случай. Аналогичная ситуация произошла и с некоторыми поставщиками микросхем. После вмешательства США они тоже начали слать письма вместо обещанной продукции.

"Некоторые уникальные микросхемы - поставщики нам говорят хорошие слова, но, тем не менее, их не присылают. И мы уже кое-что заменили", - цитирует "РИА Новости" слова Ларисы Лихачёвой.

Напомним, что космическая обсерватория "Спектр-М" создаётся для изучения объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. Это должно помочь учёным лучше понять структуру и строение вселенной, а также получить данные об органических соединениях в космосе и объектах с сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.