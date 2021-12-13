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США нанесли новый удар в дипломатической войне против России: Захарова подтвердила

13 декабря 2021, 16:40  •  298 • Политика
Захарова подтвердила, что дипломатам из России не дали визы США для участия в мероприятиях ООН.
США вернулись к дипломатической войне против России. Нескольким русским дипломатам отказали в выдаче американских виз для участия в мероприятиях по линии ООН. Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о членах русской делегации, которые должны были участвовать в первой сессии Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности. Мероприятие было запланировано на 13 декабря. Однако нескольким дипломатам из России было отказано в визе.
Информацию подтверждаем,
- сообщила Мария Захарова в комментарии ТАСС.
Напомним, что ранее Москва и Вашингтон вели переговоры по поводу ситуации на дипломатическом фронте и необоснованных отказов в визах для сотрудников ООН. В деле даже наметился некий прогресс, однако, похоже, США в итоге вернулись к старым привычкам.

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