США нанесли новый удар в дипломатической войне против России: Захарова подтвердила

Захарова подтвердила, что дипломатам из России не дали визы США для участия в мероприятиях ООН.

США вернулись к дипломатической войне против России. Нескольким русским дипломатам отказали в выдаче американских виз для участия в мероприятиях по линии ООН. Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о членах русской делегации, которые должны были участвовать в первой сессии Рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности. Мероприятие было запланировано на 13 декабря. Однако нескольким дипломатам из России было отказано в визе.

Информацию подтверждаем,

- сообщила Мария Захарова в комментарии ТАСС.

Напомним, что ранее Москва и Вашингтон вели переговоры по поводу ситуации на дипломатическом фронте и необоснованных отказов в визах для сотрудников ООН. В деле даже наметился некий прогресс, однако, похоже, США в итоге вернулись к старым привычкам.