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США намерены «защищать» Грузию от России

22 февраля 2020, 11:24  •  98 • Аналитика

Бездоказательное заявление премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, обвинившего нашу страну в организации «кибератаки против государственных и частных структур страны», получило вполне ожидаемое продолжение. После целого ряда дипломатических демаршей, весьма слаженно и оперативно проведенных рядом стран Запада, прежде всего США и Великобританией, в дело вступили представители американского военного ведомства. Что ж, это, по крайней мере, окончательно дает понять, ради чего затевалась вся провокация.


Так, выступая на днях в эфире грузинской редакции «Голоса Америки», подполковник Карла Глисон, являющаяся официальным представителем Пентагона, сделала заявление о том, что ее ведомство намерено «защищать Грузию от исходящих со стороны России угроз». По ее словам, министерство обороны США и впредь будет «продолжать усиливать безопасность и стойкость» Тбилиси, в котором видит своего союзника и партнера. На Москву же госпожа Глисон пообещала «возложить ответственность за деятельность, приводящую к дестабилизации», правда, пока не конкретизировав, в каком именно виде эта самая «ответственность» должна, по мнению Вашингтона, выражаться.



Риторика более чем многозначительная, а также, будем откровенны, предельно провокационная. Вряд ли в Соединенных Штатах не понимают, что именно подобного рода авансы, принимаемые за прямое обещание военное помощи в случае открытой конфронтации с нашей страной, один раз уже подтолкнули высшее руководство Грузии к безответственной авантюре, стоившей многих человеческих жизней. С другой стороны, вполне возможно, что Вашингтоне как раз и стремятся к реализации того же сценария, отчего-то считая, что на сей раз события будут развиваться по-иному.

О готовности недоброжелателей нашей страны разыгрывать «грузинскую карту» могут свидетельствовать также слова, сказанные на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу журналистам, официально представлявшим на этом мероприятии Тбилиси. Глава внешнеполитического ведомства Анкары продекларировал приверженность его государства идее расширения Североатлантического альянса именно за счет стран, имеющих статус «аспирантов НАТО» и вообще активно стремящихся к присоединению к этому военно-политическому блоку. Вне всяких сомнений, в виду имелись прежде всего Грузия и Украина, военное сотрудничество с которыми со стороны Турции в последнее время развивается все более активно – и совсем не к радости Москвы.

В связи со всеми упомянутыми выше моментами стоит, пожалуй, с особой настороженностью относиться к любым ситуациям, которые могут дать прямые поводы для антироссийских вылазок и провокаций, в том числе военного характера. В качестве конкретного примера таковых можно назвать проводящиеся под эгидой НАТО международные учения Noble Partner 2020, которые должны состояться в сентябре нынешнего года на грузинском полигоне «Вазиани». В маневрах примут участие пять стран альянса: Великобритания, Германия, Словения, Турция и США, а также его страны-партнеры: Грузия, Украина и Армения. Планируется привлечение воинских контингентов общей численностью до 3 тысяч человек, основной целью для которых, согласно заявлениям, сделанным во время проходившей недавно в Тбилиси конференции по планированию этого мероприятия, будут «отработка навыков для Сил реагирования НАТО, а также углубление сотрудничества и координации совместных действий с войсками альянса».

Хорошо, если только этим все и ограничится, и «игра мускулами» у границ нашей страны не перерастет в попытки проверить их на прочность тем или иным способом. Будет крайне печально, если трагические события 2008 года так не стали уроком для тех, кто сегодня готов рисковать их повторением, рассчитывая на весьма эфемерные обещания заокеанских «друзей».
Александр Харалужный

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