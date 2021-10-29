США намерены выгнать 55 представителей российской дипмиссии

Фото: Russian Embassy in the USA / Twitter.com / www.globallookpress.com

Белый дом требует исполнить свои требования в ближайшие месяцы

Соединенные Штаты потребовали, чтобы 55 российких дипломатов и административных работников покинули территорию страны в ближайшие месяцы. Такое заявление сделали 29 октября в Министерстве иностранных дел РФ, назвав текущую ситуацию в двусторонних отношениях усугублением ситуации на дипломатическом "фронте".

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в настоящее время в России работают порядка 130 представителей США, в то время как в Штатах в российской миссии, включая Вашингтон и два генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200.

Однако у Штатов, указали в МИД, нет препятствий в заполнении квоты на 455 человек дипперсонала. Вместо решения проблемы Вашингтон постоянно заявляет о некоем превосходстве дипломатического присутствия РФ, которое превосходит американское, по заявлениям США, в четыре раза. Засчитывается даже состав постпредставительства при ООН, которое вообще не имеет отношения к дипмиссиям.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что десятки представителей российской дипмиссии не могут покинуть Штаты, Вашингтон до сих пор не продлевает им визы. Однако в определенных сферах диалог между странами развивается.

Тем не менее, в контексте двусторонних отношений, включая вопросы, связанные с визами, собственностью и функционированием дипломатических отношений на уровне посольств, сохраняется напряжение.

Так, постпред России привел пример с одним дипломатом, у которого скончался близкий родственник – он не смог приехать на похороны, так как в противном случае Штаты ему бы не предоставили визу. Аналогичная ситуация сохраняется и для членов российской делегации ООН.

Небензя, однако, указал, что ситуация улучшилась за последний год. Дипломат поблагодарил американского постпреда при ООН Линду Томас-Гринфилд за содействие в решении проблемы, которая напоминает, что отношения между странами далеки от нормальных.